Aplicará PVEM prohibición de nepotismo hasta 2030

El PVEM cumplirá con la prohibición del nepotismo establecida en la Constitución hasta 2030, a diferencia de su aliado Morena que aplicará la medida a partir de 2027, informó el vicecoordinador verde en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho.

En conferencia en la que acompañó al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, Bolaños Cacho recordó que el PVEM tiene autonomía, por lo que aplicará lo que establece la ley.

"El Partido Verde tiene muy claro que tiene autonomía y que se va a ceñir a lo que la ley establece", expresó.

En marzo pasado, por presiones del PVEM, el Senado modificó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum que prohibía el nepotismo a partir de 2027 y avaló que esta medida se retrasara hasta 2030.

El cambio benefició a personajes como la senadora Ruth González, quien aspira a suceder a su esposo, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; a Félix Salgado, que busca suceder a su hija, Evelyn Salgado en la Gubernatura de Guerrero, y a Saúl Monreal, quien busca gobernar Zacatecas, actualmente en manos de su hermano David Monreal.

"Lo que quiere decir es que ellos sí van a ir hasta el 30 en el caso del nepotismo", dijo entre risas Ricardo Monreal.

"Bueno, pero usted dígalo", llamó Monreal a Bolaños Cacho, pero el pevemista rechazó volver a tomar la palabra.

Monreal aseguró que la decisión del Verde no rompe la alianza que tienen junto con el Partido del Trabajo.

"No se rompe la alianza, pero cada partido tiene autonomía. El PT y el Verde tienen autonomía, esto sólo aplica para Morena. Morena no va a asumir ninguna actitud de nepotismo, pero en el Verde y el PT tienen libertad como aliados y ellos tomarán su decisión", reiteró.

Cuestionado sobre si esto le impedirá a Morena respaldar a candidatos de sus aliados que no cumplan el principio del no nepotismo, el coordinador dijo que habrá que esperar a que eso suceda, para que su partido tome una determinación.

"No lo sabemos, hasta el momento que surjan y Morena tendrá que decidirlo. Yo no soy dirigente de Morena, no soy ni siquiera miembro del Consejo, soy un modesto diputado, y a veces coordino mi bancada", expresó.