Profeco espera "mejores precios" en gasolina de Oxxo Gas

CIUDAD DE MÉXICO.- David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró que se habló con Oxxo Gas para que revisen el precio de los combustibles que ofrecen, luego de ser exhibidos en días pasados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al presentar el "quién es quién en los precios de los combustibles" en la conferencia mañanera del presidente López Obrador de este lunes 13 de mayo en Palacio Nacional, Aguilar Romero señaló que, en el caso de la gasolina premium, se ofrecía en 27.99 pesos por litro en Apodaca, Nuevo León.

"Hemos platicado con Oxxo Gas, se han comprometido a hacer una revisión muy importante en cuanto a sus precios. Yo estoy seguro de que con esas pláticas vamos a ver mejores precios en todos los combustibles en el caso de Oxxo Gas.

"Agradecemos mucho la disposición y la apertura que ellos han tenido la semana pasada. Pero, además, también, vale la pena mencionar que ya no tienen en este caso un indicador de ganancia por arriba de los cinco pesos", dijo el procurador.

El pasado 6 de mayo, el presidente López Obrador acusó que Oxxo ofrecía la gasolina "muy cara".

"Oxxo sigue vendiendo la gasolina muy cara, de modo que los consumidores tienen la palabra. No es posible que estén ganando a pesar del subsidio, cinco pesos por litro. Y ya llevan tiempo así, esto en la zona de Monterrey, hay que hablar con los dueños de Oxxo, pedirles que vean esto y no tienen que haber sanciones, y no vamos a regular precios, nada por el estilo, pero que no se pasen, entonces que hablen con ellos para pedirles", dijo López Obrador.