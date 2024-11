Profeco no perdonará errores en precios durante El Buen Fin

Por: El Universal

Noviembre 15, 2024 - 09:46 a.m.

La nueva administración, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) defenderá a los consumidores y hará que los comercios cumplan, aunque por equivocación en una tienda se etiqueten mal los productos y se pongan precios más bajos a lo que realmente cuesta durante el Buen Fin 2024.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, dijo que harán "que cumpla el proveedor, porque el consumidor tiene derecho de adquirir el producto o servicio en lo que está marcado y lo vamos a defender".

Por ejemplo, si se pone un precio de 2.50 pesos en lugar de 250 pesos, el comercio tiene que cumplir.

Además, Profeco revisará las letras chiquitas y que los comercios sean muy claros en el límite de productos que puede comprar un consumidor.

"Puedes tener cosas que no estén en exhibición, que estén en bodega y no estás obligado a venderlo como proveedor, lo que está en exhibición y si tiene capacidad económica el consumidor lo tienes que vender" , dijo a EL UNIVERSAL.

Por ello "es necesario que sean claros en las condiciones de venta, es una recomendación que siempre damos, ser claros en garantías y condiciones", añadió.





Habrá módulos de orientación de Profeco en centros comerciales durante El Buen Fin

En caso de que un proveedor no quiera cumplir con la venta de un producto como lo decía la promoción o no quiera darlo al precio que dice la etiqueta, Profeco buscará primero la conciliación entre el cliente y el comerciante, pero si no hay acuerdo se llamará al área de verificación de Profeco.

Durante El Buen Fin, en los centros comerciales se instalará módulos de orientación y conciliación para que se resuelva por un acuerdo.

Escalante recomendó a los consumidores que comparen antes de comprar un producto y para ello los invitó a revisar el apartado de la página de internet de la Profeco ¿Quién es quién en los precios?, en donde se tiene un seguimiento para 492 productos como electrodomésticos, línea blanca, juguetes, entre otros.