Ayotzinapa: El proceso judicial "está fracturado"

Ese hecho, dice la integrante del GIEI Ángela María Buitrago, aunado al desplazamiento de la fiscalía especial del caso Ayotzinapa y a la "intromisión" del Ejército en la investigación, acabó por "fracturar" el proceso judicial del caso.

Y esa fractura, señala, "afectará muchísimo el futuro del caso" porque la investigación penal ha sido "manipulada" y "cuando tú empiezas a manipular la investigación penal con criterios diferentes a la prueba judicial, ya la investigación tiende a perderse".

La experta dice que no se explica por qué la FGR asumió por encima de la fiscalía especial para el caso: "No tiene ni pies ni cabeza que la investigación judicial se ciña por una investigación de la Comisión de la Verdad, porque el informe de la Covaj no tiene el estándar probatorio que requiere el sistema penal, que son mucho más altos".