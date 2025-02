Emilio Lozoya está en México y su proceso judicial sigue: Alejandro Gertz

Emilio Lozoya está en México y su proceso judicial sigue, aunque está en un "pantano procesal", dijo el Fiscal General Alejandro Gertz.

Cuestionado en la mañanera sobre el caso del ex director de Pemex, Gertz aseguró que los jueces han incurrido en "trampas procesales".

"Comenzó el procedimiento frente a los jueces, sigue el procedimiento, siguen las trampas procesales, y el individuo está sujeto a proceso en un momento dado había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos, inmediatamente un juez le dio libertad procesal, y en eso estamos", recordó Gertz.

"Pero de que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer, que la Fiscalía cumplió con todo rigor con todos los requisitos que tenía para iniciar este procedimiento, eso es público y notorio, usted lo sabe".

"¿En dónde estamos? En un proceso como tantos otros que tenemos, por culpa de un sistema judicial, que por eso estamos en estos problemas y que esperamos que se resuelva".

-¿Sigue él en México, Emilio Lozoya?, se le preguntó.

"Sí, por supuesto, tiene libertad procesal, el proceso sigue", contestó el Fiscal.

Gertz se lanzó contra el "cinismo" de algunos jueces.

"Ganar una audiencia, acuérdese usted de una cosa que parece que se olvida, el concepto de autoridad para el Ministerio Público termina en el momento en que nosotros judicializamos, ahí dejamos de ser autoridad, somos una parte, ya no tenemos ninguna capacidad, los tiempos, los resultados, los, todo lo que sucede en el área judicial y de eso creo que deberíamos de hacer un análisis muy cuidadoso, no es ya responsabilidad de la Fiscalía, y con toda, pues diríamos hasta de cinismo, de repente los jueces dicen 'es que el Ministerio Público no aporto pruebas', los estamos llevando a juicio a ellos mismos, a ese grado es el problema", se quejó.

"Entonces es un caso paradigmático, sí, de que se cumplió con la ley, sí de que se inició un procedimiento y sí de que estamos en ese pantano procesal".