Denuncian acoso y burocracia en incapacidades del ISSSTE

GUADALAJARA, Jalisco.- Negligencia y burocracia atentan contra médicos, enfermeras y pacientes del Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE.

Decenas de personas se manifestaron para exigir que las incapacidades se otorguen de acuerdo con lo que marca la Ley, respetando los tiempos y montos.

Y es que muchos de los derechohabientes, pese a que el médico determina que no pueden seguir trabajando, no obtienen la incapacidad permanente.

Gerardo Barajas Amador tiene 48 años y en 2017 sufrió una agresión dentro de su horario de trabajo, en Puente Grande.

Logró recuperarse, sin embargo, quedó con secuelas graves que impiden que pueda reintegrarse a sus labores en el Instituto, ya que no le extendieron su incapacidad ni lo pensionaron por riesgo de trabajo.

"Me mandaron a trabajar, así como estoy, yo tengo una infección en el hueso y tengo un procedimiento, todavía tengo clavos, me quitaron la prótesis y desde enero de este año me quitaron las licencias médicas y yo sufrí baja en mi trabajo por las licencias médicas, me están tipificando como abandono de trabajo por no tener las licencias médicas que me las está negando el subdirector de este hospital, el doctor Javier Gallo Vázquez", afirmó.

Alejandro Lomelí, médico del Instituto, señaló que este no es el único caso, ya que existen más de 50 pacientes que están en la misma situación, donde su condición física no les permite seguir trabajando.

"Tengo documentados más de 50 casos que pueden ir desde siete años, que por ser compañeros de trabajo, inmediatamente se les señala que no".

Y es que entre los afectados hay trabajadores del Hospital Valentín Gómez Farías, como Blanca Gallo, quien en 2006 se cayó durante su horario laboral, lo que afectó su columna y rodillas.

"El doctor Lomelí me dijo que yo ya no podía trabajar porque yo necesito reemplazo de rodillas, ya me ha hecho como tres o cuatro dictámenes, pero me los rechazan en México, porque me dicen que estoy gorda y que tengo que bajar de peso", denunció Gallo.

Lomelí, quien es el encargado de dictaminar los casos de lesiones, aseguró que es acosado por los directivos del hospital, ya que no quieren dar las incapacidades, afectando la salud de los derechohabientes.

"Hago un exhorto para que las autoridades estatales y federales atiendan y revisen los temas más fundamentales de los pacientes que se les reconoció el riesgo de trabajo", mencionó.