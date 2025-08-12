Contaminación por Aguas Residuales Afecta Playa Hornos en Acapulco

CHILPANCINGO, Guerrero.- Aguas residuales de la red de drenaje que colapsó por las lluvias de los ultimos dos dias se descargaron este martes en playa Hornos, en Acapulco.

Las aguas contaminadas salieron del canal de la Via Rapida que conecta la avenida Costera Miguel Aleman y desembocaron en Hornos, dijeron los prestadores de servicios turisticos.

En esa zona del puerto guerrerense está el colector de aguas residuales Nao Trinidad que habría colapsado y en consecuencia sus descargas llegaron a la playa.

Resultados de un monitoreo que dio a conocer la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el pasado 17 de mayo estableció que Hornos al igual que las playas Carabali, Papagayo y Caletilla no eran aptas para el uso de los bañistas por tener altos niveles de enterococos.

Alfredo Lacunza de la Cruz, director de Promotora Turística de Acapulco, aseguró que este martes junto con prestadores de servicios turísticos recolectaron 29 toneladas de basura en la franja de arena de las 17 playas de la Bahía De Santa Lucia de este puerto.

"Esta basura recolectada es en su mayoría generada por las lluvias", dijo el administrador de la Promotora.

Este martes la playa Hornos amanecio con un color negro, pero, segun el funcionario, no son aguas residuales.

"Es agua de lluvia que cuando baja de las colonias de la parte alta de Acapulco va recogiendo polvo pero no son aguas residuales", dijo el funcionario estatal entrevistado via telefonica.

El pasado 15 de julio del 2025, los prestadores de servicios turisticos denunciaron descargas de aguas residuales en las playas de Carabali, Hornos y Papagayo.

Los trabajadores dijeron que lo que hacian los turistas era retirarse por los fuertes olores que habia en la franja de playa.

En julio de este 2025, el Secretario de Turismo en Guerrero, Simon Quiñones Orozco, dio a conocer que el Gobierno federal prepara una inversión de 8 mil millones de pesos para un proyecto integral de saneamiento de la Bahía de Acapulco.

De acuerdo con cifras de la Secretaría De Turismo, este martes 12, la ocupación hotelera disminuyó a un 51.8 por ciento, mientras que el lunes, el porcentaje de ocupación fue de un 52.6.