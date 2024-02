Recibe TEE documento con renuncia de Alhinna; PRI desmiente

MONTERREY, NL

En el documento, que tiene la firma de la priísta, se señala que escritos ingresados a su nombre en el Congreso no fueron enviados por ella.

En éste también rechaza que haya presentado una carta de reincorporación al Congreso local, como se dijo el 1 de febrero.

"Acudo a manifestar, en primer lugar, que desconozco el escrito y las actuaciones que se me han pretendido imputar de manera pública, en razón de que, es un documento apócrifo, al no ser de mi autoría, así como no contar con al firma de puño y letra de al suscrita; dado que mi voluntad firme y final va encaminada a las manifestaciones expuestas con motivo de mi solicitud de renuncia presentada con carácter de irrevocable el pasado 15 de septiembre de 2023.

"En ese tenor, me deslindo de la supuesta incorporación de la suscrita al cargo de diputada local, dado que, no he solicitado ni pretendo solicitar o dejar sin efecto mi renuncia con carácter de irrevocable", señala el escrito.

"Ante al vulneración a mis derechos, acudo ante esa honorable institución a reiterar mi escrito de renuncia presentado el pasado 51 de septiembre de 2023 ante el Congreso del Estado de Nuevo León, debido a que, desconozco categóricamente el conocimiento, realización y/o presentación de las manifestaciones que es me han imputado, pues no tengo el deseo de revocarla o reincorporarme al cargo de diputada local".





El documento ingresó a las 13:38 horas.

Fuentes de La bancada del PRI señalaron que el documento sería apócrifo y que no existe ningún escrito que haya firmado Vargas.