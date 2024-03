Portazo en PN "huele más a cerrazón": PRI a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

En entrevista con EL UNIVERSAL, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los hechos violentos de ayer fueron obra del PRI y los conservadores, Moreira Valdez aseguró que a lo que realmente huele es a cerrazón por parte de este gobierno para resolver el caso Ayotzinapa.

"A lo que huele es a que no quiere haber apertura, a lo que huele es a cerrazón por parte de este gobierno con quienes perdieron a sus hijos y reclaman justicia. Estas personas están ante una tragedia que fue la pérdida de sus hijos y evidentemente merecen una explicación y merecen el avance de sus indagatorias, y si no se les da una explicación, pues es fácil que alguien con ese nivel de desesperación por justicia, puede llegar a este tipo de actos, que, por supuesto el PRI nada tuvo que ver", declaró.





Este jueves, el titular del ejecutivo dijo que los actos violentos ocurridos en Palacio, "me huele más al PRI", y a todo el bloque opositor, así como organizaciones internacionales de derechos humanos.

"Lo de ayer, por ejemplo, me huele más al PRI [...] al bloque conservador en general y las organizaciones. No debe olvidarse que Organismos Interamericana de Derechos Humanos pertenece a la OEA. ¿A dónde van a quejarse en contra de nosotros los dirigentes del bloque conservador? A la OEA. ¿Cómo se llama el director? (Luis) Almagro y esas organogenias pertenecen a la OEA. Pero todo se sabe nada más es cosa de tiempo", expresó.

En respuesta, Rubén Moreira consideró que los señalamientos del presidente López Obrador responden a una estrategia de evasión.

"No se actúa con mucha responsabilidad, estas personas se están manifestando por la desaparición de sus familiares, entonces no se vale descalificar de esa manera y tampoco se vale este tratar de desviar la atención del problema, a nosotros nos parece que no es muy responsable lo que se dijo", agregó.

El líder tricolor recomendó al Primer Mandatario, ponerse a trabajar en lugar de mentir.

"Primero convocando a una mesa de diálogo inmediata con las familias, segundo, continuar haciendo las indagatorias sin otro ánimo que buscar la justicia, y tercero, que se vuelvan a reactivar las políticas públicas de búsqueda, no solamente para este caso sino para todas las personas desaparecidas", concluyó.