Anuncia adopción Gobernadora de BC previo a Día del Niño

Tijuana, México

La Directora General de la DIF Estatal, Mónica Vargas Núñez, hacía un informe sobre cuántos procesos de adopción se han abierto en la entidad, cuando fue interrumpida por la Mandataria para dar a conocer la noticia.

"Diles, diles, Mónica, te autorizo", frenó a la funcionaria Ávila Olmeda.

"Quiero compartirles que en fechas recientes, que la Gobernadora estuvo en el albergue en Mexicali, tuvo la oportunidad de compartir con muchos niños, niñas y adolescentes, y pues inició el trámite para ser madre adoptiva que los niños y adolescentes necesitan", dio a conocer Vargas Núñez.

La Gobernadora afirmó que cumplirá con todos los trámites como cualquier otra familia.

Durante su conferencia, Ávila dedicó al menos 20 minutos a enumerar los programas para conmemorar las infancias en la entidad.

Ignoran a familiares de desaparecidosDurante su conferencia mañanera, en la que Ávila dedicó al menos 20 minutos a enumerar los programas para conmemorar las infancias en la entidad, la Mandataria estatal anunció su decisión, mientras familiares de personas desaparecidas en bares de Mexicali se quedaron esperando algún pronunciamiento sobre los avances en sus búsquedas.

"Primero nos citaron, que en una semana, no usaron la frase 'para resultados', pero sí esperábamos más información, ayer me citaron y solo (me dijeron) que están investigando, que están investigando, no hubo nada de novedades, por eso hoy protestamos en la fiscalía, porque sospechamos que vamos a seguir igual", expresó Alicia Verduzco, madre del joven de 25 años desaparecido Joel Diarte Verduzco.

"Es muy desesperante, pensamos que la Gobernadora nos iba a recibir, pero nada, después esperábamos que ella o el Fiscal se pronunciarían esta semana y nada tampoco", lamentó.

Grupo REFORMA publicó el pasado 20 de abril, que tan sólo en seis bares de la zona turística de Mexicali están denunciados 14 desapariciones de jóvenes hombres, mientras que en Tijuana se reportan al menos 2 mil 800 desapariciones en lo que va del año, de acuerdo con el Movimiento Estatal por las desapariciones.

El sábado 15 de abril en Mexicali, las familias de los desaparecidos en zonas de antros protestaron por la falta de avances en investigación, al otro día hubo otra protesta con familiares de víctimas de todo el Municipio; la tercera protesta se realizó en Tijuana, frente a Palacio Municipal.

Mientras que el 24 de abril hubo una más en la plaza de los Tres Poderes en Mexicali, y este jueves hubo una quinta protesta en las instalaciones de la Fiscalía, sobre la Avenida Río Nuevo.