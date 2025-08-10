Arranca en Culiacán Rodada y Carrera por la Paz y contra Adicciones

CULIACÁN, Sin.- En el marco del Día Internacional de la Juventud, y con el deporte como una herramienta para prevenir adicciones, concientizando sobre los riesgos del consumo de sustancias nocivas, fomentando alternativas sanas, recreativas y un estilo de vida saludable, el gobernador Rubén Rocha Moya, dio el banderazo de arranque, en Culiacán, de la Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones Altata Rush 2025, que dio cita a más de mil participantes entre ciclistas, corredores y patinadores.

En esta jornada recreativa y de cohesión social con jóvenes sinaloenses, el mandatario estatal les invitó ser parte de la transformación social que el país necesita.

"Son rodadas, carrera, caminata y patinaje con la idea de promover la seguridad y la paz", señaló el gobernador Rocha, quien destacó esta iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prevenir adicciones entre las y los jóvenes, fomentando la integración social, así como, comunidades más seguras y felices; y que, simultáneamente se lleva a cabo en todo el país.

Acompañado de la secretaria de Bienestar María Inés Pérez Corral, el titular del Instituto Sinaloense de la Juventud Saúl Gerardo López y el alcalde de Navolato, Jorge Bojórquez Berrelleza, esta actividad es apoyada por la secretaria de Seguridad Pública, impulsando además del deporte, una movilidad activa, segura y sostenible, que priorice al peatón, promoviendo entornos más humanos y en apoyo a los restauranteros de Altata propiciando una derrama económica.

En esta jornada participaron 780 ciclistas, quienes completarán un recorrido de 63 km con Altata como meta y 180 corredores y 48 patinadores que recorrerán 15 km desde la comunidad Valdéz Montoya hacia ese destino turístico.

Cabe agregar que, incentivando la participación se rifarán, entre los participantes, 10 premios de 10 mil pesos, 37 bicicletas, 22 grandes, 15 medianas y 10 triciclos, y un viaje a Surutato, Badiraguato con cabaña incluida.

La seguridad de los participantes de esta jornada estuvo a cargo de un operativo especial de corporaciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, cuerpos de auxilio y voluntarios.