Pretensión de expulsarme del PRI, es un despropósito: Fayad

Precisó que quien lo dijo es para tratar de señalarle algo, sin embargo, no lo van a lograr, "yo lo único que he demostrado a lo largo de mi vida es mi lealtad e institucionalidad. Yo le tengo una lealtad a mi partido y una institucionalidad y a pesar que mi partido en muchas cosas toma decisiones con las que puedo no estar de acuerdo y señalarlas, siempre con mi partido".

"Acuérdense que mi partido me negó 18 años llegar a la gubernatura y nunca lo traicioné y nunca lo dejé, es un despropósito quien trate de decirle algo a alguien que ha construido una historia en muchos años de militancia.

"Cuando no fui tomado en cuenta tuve el pretexto de irme a una fuerza política distinta y hay gente que lo hace ahora, se va a uno o cinco partidos diferentes y yo no puse esa moda, siempre será Institucional a mi partido."

Sobre el líder del PRI, indicó que fue abierto democráticamente por 2 millones de votos, por lo cual no puede exigir su salida, "al contrario, siempre guardo un respeto irrestricto a mi partido, a las instituciones, a sus dirigentes e incluso cuando no estoy de acuerdo con ellos".