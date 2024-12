Achacan recorte a gasto en obras en el Presupuesto 2025

Por: Agencia Reforma

Noviembre 18, 2024 -

Ciudad de México.- El recorte en Salud, Educación o Seguridad en el primer Proyecto de Presupuesto de la Presidenta Claudia Sheinbaum es un pago al derroche causado por los caprichos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, acusaron legisladores de la Oposición.

El recorte de más de 179 mil millones de pesos, 1.9 por ciento menos del presupuesto de 2024, ni siquiera permitirá que los programas sociales creados crezcan como lo hizo en el sexenio pasado, aseguró el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

"El Gobierno actual está pagando las consecuencias de un despilfarro del Gobierno anterior. Por eso no tenemos apoyo a la Educación, a la Salud, a la Seguridad. La actual Presidenta está tratando de remediar las malas finanzas del sexenio anterior y esto también le pega a los programas sociales", sostuvo el priista.

"Hoy la señora Sheinbaum está pagando el costo del despilfarro del Aeropuerto Felipe Ángeles, de haber destruido el nuevo aeropuerto en Texcoco, de haber construido una refinería que no refina, de haber construido un tren que no traslada personas, de tener una aerolínea que no funciona. Ese es el problema", afirmó.

El priista contrastó el enorme gasto en las mega obras del sexenio pasado, a las que todavía se les tiene que asignar presupuesto, con el crecimiento del 0.9 por ciento en promedio anual con López Obrador, que había prometido que sería de más del 8 por ciento.

"Olvidaron que el presupuesto debe servir para impulsar el desarrollo de las regiones, no los caprichos heredados del pasado", sostuvo, por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. "Lo único que crece, es la deuda respecto del Producto Interno Bruto y el déficit", afirmó, por su parte, el ex dirigente y senador del PAN, Marko Cortés.

El panista lamentó el recorte delineado en áreas sensibles como Salud, Seguridad, Educación o Medio Ambiente, y criticó que continúe el gasto en obras heredadas por López Obrador que han rebasado su costo programado y tienen años de retraso.

"El Gobierno de Morena plantea un irresponsable y criminal recorte a las áreas más sensibles de la sociedad, como son Educación, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. En cambio, mantiene con subsidios las obras capricho de López Obrador, sin que hasta el momento haya informes sobre sus resultados concretos", dijo.

La Refinería Dos Bocas recibirá 136 mil 210 millones de pesos en 2025; el Tren Maya, 40 mil millones; el AIFA, 924 millones de pesos, enumeró el panista.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 9.3 billones, enviado por Hacienda a la Cámara de Diputados, prevé recortes a 22 de las 26 Secretarías.

Los 15 programas prioritarios del Gobierno fueron garantizados por Hacienda con un incremento de 94 mil 255 millones de pesos.

En salud y seguridad, el recorte será de más de 30 por ciento, y en cambio se va mucho al pago de la deuda, dijo la diputada de MC, Ivonne Ortega.





