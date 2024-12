Chocan por negocios ´añejos´

Por: Agencia Reforma

Diciembre 14, 2024 -

Ciudad de México.- En el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2025, los líderes de Morena en ambas Cámaras, el diputado Ricardo Monreal Ávila y el senador Adán Augusto López, protagonizaron una controversia por los contratos, presuntamente irregulares, relacionados al mantenimiento de elevadores y la administración de archivos.





Ve Adán Augusto daño por 123 mdp

El líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, anunció que se denunciarán dos contratos presuntamente irregulares por "negocitos añejos", heredados de la Administración pasada.

Las licitaciones corresponden al mantenimiento de elevadores y administración de archivos del Senado, ante el recorte presupuestal de 123 millones de pesos para 2025.

"Entiendo la preocupación de varios compañeros que me han preguntado que cómo es posible que podamos salir con este presupuesto. Que no, nada más no aumentó, sino que sufrió una reducción. Desde luego que entendemos que son momentos de apretarse el cinturón", propuso el tabasqueño.

Con esa advertencia, López Hernández dijo que se encargaría de limpiar de cualquier sospecha de corrupción al Senado.

"Hemos iniciado ya el proceso de reducción de dos negocitos añejos. Uno, de una una empresa a la cual se le beneficiaba anualmente con un poquito más de 60 millones de pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República", anunció.

"Y no nada más iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino que hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos que presente las denuncias correspondientes. Que se informe por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo, de la cual vamos a hacer del conocimiento de las autoridades la ubicación precisa", explicó.

López Hernández explicó que la empresa se llama Full Services de México, "Y no existe en los archivos del Senado ningún antecedente más allá del nombre y del contrato firmado sucesivamente año por año".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informó que el Senado había iniciado el proceso de rescisión de un contrato multianual por 90 millones 427 mil pesos a la empresa Grupo Piasa y exigió conocer quién era dueño de la misma.