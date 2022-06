Presume AMLO seguridad en CDMX, tras alertas de EU

A solo unos días de que el Gobierno norteamericano lanzó una alerta de viaje a sus ciudadanos que pretenden visitar México, el Mandatario sostuvo que en la Capital del País prácticamente no hay homicidios.

"Ya no les da tanto coraje a los adversarios, ya no se ofuscan tanto, la Ciudad de México es una de las ciudades más seguras del mundo, vienen del extranjero a vivir en la Ciudad de México, yo creo que es de las ciudades del extranjero donde hay más estadounidenses, y eso tiene que ver con la seguridad, no hay prácticamente homicidios, son muy pocos, dos diarios para toda la Ciudad, muy pocos", dijo.

"En el 2022, 1.6 homicidios diarios en la Ciudad, desde luego que, con todo respeto, menos que en Nueva York y otras grandes ciudades del mundo".

El 16 de junio el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje, tanto por los niveles de violencia, como por el incremento de contagios de Covid-19.

"Los delitos violentos, como homicidio, secuestro, robo de automóviles y robo, están muy extendidos y son comunes en México", informó.

"El Gobierno de los Estados Unidos tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México, ya que los viajes de los empleados del gobierno de los Estados Unidos a ciertas áreas están prohibidos o restringidos. En muchos estados, los servicios de emergencia locales están limitados fuera de la capital del estado o de las principales ciudades".