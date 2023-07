Detienen a presidente municipal de Matehuala

San Luis Potosí

Luego de acudir a las instalaciones del C5i2, el presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada Guzmán fue detenido la tarde de este jueves por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) con la finalidad de que se someta forzosamente a las pruebas de voz que se le han requerido y así poderlas cotejar con audios en donde presuntamente dialoga con un integrante de un grupo criminal.

Momentos antes de su detención, Estrada Guzmán fue entrevistado a las afueras del C5i2 en donde reiteró su inocencia y su disposición a colaborar con las autoridades, asimismo dijo desconocer realmente que es lo que está pasando en su municipio en relación con los operativos que la FGE ha estado realizando en su localidad incluyendo la propia presidencia municipal.

Cuestionado al respecto del amparo que interpuso para no someterse a las pruebas de voz que la FGE le estaba solicitando, el alcalde refirió "es una estrategia jurídica y fue por recomendación de los abogados... yo no soy ningún experto, ellos son los especialistas, yo soy ingeniero civil no soy abogado".