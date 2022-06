Presentará Coello demanda contra Gertz por daño moral

"Lo único que quiero es que el señor me aclare por qué me llama bandido, si le robé algo, cuándo se lo robé. No le cobré un peso (cuando llevó el caso de Federico Gertz), ni siquiera los peritos los pagó, es mi amigo ¡era mi amigo!", dice el litigante.

"Me lastimó porque no es posible que el señor Alejandro Gertz Manero -yo no hablo del Fiscal General de la Nación, vamos separando-, se exprese así de quien en ese momento era su abogado, quien rescató a su hermano, quien desgraciadamente no pudo salvarle la vida porque ya estaba muy deteriorada su salud. Quien lo ayudó, quien lo sirvió, quien divorció a su hija. etcétera".

Coello Trejo reveló que sigue siendo apoderado legal del Fiscal, quien no le ha revocado el poder que le concedió hace más de 7 años para denunciar a Laura Morán por la muerte de su concubino Federico Gertz.

Lo que más le molesta es que mientras él comunicaba a Gertz de los avances del caso de su hermano, él lo descalificaba a sus espaldas.

Emilio Lozoya.

COMO VIEJA CHILLONA

"Me molestó eso, me molestó la cobardía de Emilio Lozoya Thalmann como vieja chillona, cuando la realidad es que bien sabe que mi relación con el fiscal se había deteriorado".

El abogado también hizo pública la carta del 5 de junio de 2020 con la que Emilio Lozoya Austin lo revoca como defensor y le explica que su decisión responde a las presiones que ha sufrido de la autoridad y su persecución contra su madre y hermana.