Afirman estar preparados para todo

MONTERREY, NL

El Diputado local de MC consideró que en "derecho lo que abunda no estorba" y que por eso es que el Ejecutivo estatal está buscando que el INE dé claridad sobre sus derechos político electorales.

"El recurrir al INE y tener una opinión calificada del INE, le da mucho mayor certeza a la respuesta que pueda dar, quiero decir, el Gobernador, para abonar aún más en la seguridad que tiene de su derecho constitucional de pedir licencia, va al INE y al coincidir el INE con él en que es un derecho constitucional, más que aclarado quedará a este Congreso el que tiene ese derecho constitucional, quedará documentado", expresó.

"A como han estado las opiniones de PRI y PAN, creo que el tener ese documento del INE, le da mayor certeza jurídica al derecho del Gobernador, y el sólo contestar, no sería suficiente, entonces vale la pena que el INE, que es una autoridad sí calificada, aclare".

Y es necesario recurrir al INE cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ya le dijo que la licencia la da el Congreso y también éste define al Interino, se le cuestionó.

"No es suficiente", respondió, "porque el Congreso ahora dice justifícame el argumento para los seis meses o aclara por cuánto tiempo, así que lo que abunda no estorba en derecho y va a quedar más que justificando que el Congreso no tiene de otra mas que darle la licencia.

"Yo tengo otra interpretación de lo que dijo la Sala, creo que subliminalmente, las ponencias que se hicieron, dan para todo... según nosotros y algunos especialistas, sí hay otras para la segunda parte, que es lo del encargado (del Despacho)... el 121 constitucional, tiene muchas salidas".

Dijo que mientras no estén las bases del convocatoria para cargos federales, no hay de qué preocuparse.

"Estamos preparados para todo, porque ha habido de todo en este Congreso, estamos preparados, incluso, para una supuesta controversia ante el Poder Judicial del Estado", expresó.

García dijo que la aclaración solicitada por la Comisión de Gobernación al Ejecutivo estatal no está sustentada y sólo es una acción dilatoria.

ES OCIOSO.- WALDO

La consulta que el Gobernador realizó al INE, es ociosa, pues es evidente que él tiene derecho a que se le dé la licencia, pero también lo es el que el Congreso define al Interino, dijo Waldo Fernández.

El coordinador de Morena en el Congreso local advirtió que todo indica que el caso se judicializará.

"Lo que está sucediendo aquí es el final de una confrontación en donde no hay comunicación institucional entre las mayorías parlamentarias del Congreso y el titular del Ejecutivo, y como abogado, la consulta que hace es ociosa, porque sus derechos político electorales los tiene claros y nadie duda de que él tiene derecho a que se le otorgue la licencia, pero la disputa real radica en quién va a ocupar el interinato", expresó.

"Para mí lo que hace de ir ante el INE es ocioso, porque él tiene sus derechos político electorales y nadie se los está coartando ni acotando, pero tampoco puede tomar la posición de decir 'yo me voy', porque la silla no le pertenece a él, le pertenece al pueblo de Nuevo León, no se puede eso de 'me voy y voy a poner a quien se quede'.

"No hay ninguna condición legal que nos permita negarle la licencia y si se la negamos, hará lo que ya está haciendo actualmente, judicializar el asunto, y el problema radica en que cuando él manda su licencia y designa a una persona, está brincándose todas las salvedades".

Agregó que debería estarse trabajando en cómo definir los perfiles para el Interino y no lo hay.

"Aquí lo que están viendo", añadió, "es como me vengo, cómo se la cobro, cómo se la aplico y ahí el pueblo de Nuevo León es el que está perdiendo".