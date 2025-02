Historia de Éxito de una Ingeniera Mecánica en STEM

Ciudad de México- La regiomontana Elena María Rodríguez Falcón fue anunciada como ganadora en la categoría de Trayectoria en los Women into Science and Engineering (WISE) Awards 2025, en el Reino Unido.

La ingeniera mecánica por la UANL obtuvo el reconocimiento "The Princess Royal´s WISE Lifetime Achievement Award", que premia a una mujer con impacto significativo en el área STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a lo largo de su carrera.

Rodríguez Falcón recibió el premio de la Princesa Ana en una ceremonia realizada el jueves pasado en Londres.

La ingeniera se convirtió en 2020 en la primera mexicana en ser rectora de una universidad en el estado europeo: The New Model Institute for Technology & Engineering, en Hereford. El cargo lo ocupó hasta septiembre de 2022.

Desde diciembre del 2023 es directora académica de Study Group, institución que apoya a jóvenes en su transición académica al llegar de otros países para cursar estudios superiores.

Fue nominada al premio WISE por una integrante de The Engineering Development Trust, organización dedicada a acercar a niños de Reino Unido a las carreras STEM, y a la que Rodríguez Falcón pertenece desde hace cuatro años.

"Este reconocimiento no es simplemente un triunfo personal, es un testimonio de las innumerables personas que han abierto puertas para mí", compartió.

"Dedico este premio a todos aquellos que me han apoyado y a las notables mujeres que están valientemente construyendo el camino para un cambio transformador".

La ingeniera también fue Vicerrectora adjunta de la University of Wales Trinity Saint David, y en 2022 la primera regia en recibir un Fellow de la Royal Academy of Engineering del Reino Unido, mayor distinción que otorga este país en esa área.

En 2014 obtuvo el WISE Champion Award, entregado también por Women into Science and Engineering, y en 2007 el Royal Academy of Engineering Teaching Award.

"Estoy comprometida a retribuir el invaluable apoyo que he recibido a lo largo de mi carrera", añadió, "asegurando que contribuya al avance de los demás".





LLAMA A JÓVENES A SOÑAR EN GRANDE

Tras ser reconocida, la regia invitó a otras jóvenes mujeres a soñar en grande y no permitir que los estereotipos las frenen de convertirse en agentes de cambio.

"Cada una de ustedes tiene el potencial de ser un agente de cambio y de contribuir a soluciones innovadoras que impacten positivamente en nuestra sociedad", invitó la ingeniera a las jóvenes en una entrevista posterior a la ceremonia de premiación.

"No permitan que las dudas o los estereotipos las frenen. Recuerden que cada paso que den en este camino es valioso y que los desafíos son oportunidades para crecer y aprender. Busquen mentores, conecten con otras mujeres en el campo y no duden en compartir sus ideas y perspectivas".

"Juntas, podemos crear un entorno donde todas nos sintamos empoderadas y apoyadas".