Obtiene escritora mexicana Pulitzer

Los Ángeles, Cal.- La escritora mexicana Cristina Rivera Garza ha ganado este lunes el premio Pulitzer por Liliana´s Invincible Summer (El invencible verano de Liliana), un libro donde relata el feminicidio de su hermana, una estudiante de 20 años, probablemente a manos de su exnovio, ocurrido en julio de 1990. El jurado ha destacado de la obra la combinación de géneros. "Memoria, periodismo de investigación de perspectiva feminista y biografía poética han sido unidos por un sentimiento de pérdida", ha señalado Marjorie Miller, administradora de la junta que entrega los reconocimientos a lo mejor del Periodismo, la Literatura y las Artes. La ceremonia de este año ha dedicado una mención honorífica a los periodistas que han cubierto la Guerra en Gaza.





PUBLICADO EN ESPAÑOL

El libro de Rivera Garza, directora del programa de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston, fue publicado originalmente en español en 2021. En febrero del año pasado fue lanzada su versión en inglés, escrita por la autora, en la misma editorial, Random House. Para finales de 2023, Liliana´s Invincible Summer ya formaba parte de las listas de las mejores obras del año de The New York Times, The Washington Post, The Economist y la radio pública, NPR, entre otros. La autora, quien recibió la beca MacArthur hace cuatro años, fue finalista del National Book Award con esta misma obra, que ha elevado el debate en México sobre el feminicidio y la violencia machista con una elegante prosa que, por momentos, no carece incluso de humor. Este lunes, el libro se impuso a los otros dos finalistas en la categoría de Memoria o Autobiografía, The Best Minds, de Jonathan Rosen, y The Country of the Blind, de Andrew Leland.





ORIGINARIA DE TAMAULIPAS

La escritora originaria de Tamaulipas no ha sido la única latina distinguida con un Pultizer este lunes. Brandon Som, un poeta chicano de raíces chinas, ganó en la categoría de Poesía por Tripas, donde relata su infancia multicultural en Phoenix (Arizona) y donde intenta tender puentes entre varias comunidades inmigrantes en Estados Unidos. En la categoría de Biografía se registró un empate entre la colosal obra del periodista Jonathan Eig sobre Martin Luther King (King: A Life) y Master Slave Husband Wife, de Ilyon Woo.

Un libro sobre el conflicto árabe israelí se ha quedado con el Pulitzer de No ficción. Es A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy, donde el asunto entre Israel y Palestina es abordado desde una perspectiva diferente, un accidente de tránsito en donde resultan heridos varios niños, quienes son llevados diferentes hospitales de Jersualén y Cisjordania, complicando la vida de los padres de las víctimas.