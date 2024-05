Obtiene escritora mexicana Pulitzer

Los Ángeles, Cal.

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza ha ganado este lunes el premio Pulitzer por Liliana´s Invincible Summer (El invencible verano de Liliana), un libro donde relata el feminicidio de su hermana, una estudiante de 20 años, probablemente a manos de su exnovio, ocurrido en julio de 1990. El jurado ha destacado de la obra la combinación de géneros. "Memoria, periodismo de investigación de perspectiva feminista y biografía poética han sido unidos por un sentimiento de pérdida", ha señalado Marjorie Miller, administradora de la junta que entrega los reconocimientos a lo mejor del Periodismo, la Literatura y las Artes. La ceremonia de este año ha dedicado una mención honorífica a los periodistas que han cubierto la Guerra en Gaza.





El libro de Rivera Garza, directora del programa de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston, fue publicado originalmente en español en 2021. En febrero del año pasado fue lanzada su versión en inglés, escrita por la autora, en la misma editorial, Random House. Para finales de 2023, Liliana´s Invincible Summer ya formaba parte de las listas de las mejores obras del año de The New York Times, The Washington Post, The Economist y la radio pública, NPR, entre otros. La autora, quien recibió la beca MacArthur hace cuatro años, fue finalista del National Book Award con esta misma obra, que ha elevado el debate en México sobre el feminicidio y la violencia machista con una elegante prosa que, por momentos, no carece incluso de humor. Este lunes, el libro se impuso a los otros dos finalistas en la categoría de Memoria o Autobiografía, The Best Minds, de Jonathan Rosen, y The Country of the Blind, de Andrew Leland.





La escritora originaria de Tamaulipas no ha sido la única latina distinguida con un Pultizer este lunes. Brandon Som, un poeta chicano de raíces chinas, ganó en la categoría de Poesía por Tripas, donde relata su infancia multicultural en Phoenix (Arizona) y donde intenta tender puentes entre varias comunidades inmigrantes en Estados Unidos. En la categoría de Biografía se registró un empate entre la colosal obra del periodista Jonathan Eig sobre Martin Luther King (King: A Life) y Master Slave Husband Wife, de Ilyon Woo.

Un libro sobre el conflicto árabe israelí se ha quedado con el Pulitzer de No ficción. Es A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy, donde el asunto entre Israel y Palestina es abordado desde una perspectiva diferente, un accidente de tránsito en donde resultan heridos varios niños, quienes son llevados diferentes hospitales de Jersualén y Cisjordania, complicando la vida de los padres de las víctimas. En Drama ganó Primary Trust, de Eboni Booth; y dos obras sobre la Guerra Civil triunfaron en las categorías de Ficción e Historia; Night Watch, de Jayne Anne Phillips y No Right to an Honest Living, de Jacqueline Jones, respectivamente. El Adagio, un concierto para saxofón en un ritmo lento, escrito por el batería de jazz de Nueva Jersey, Tyshawn Sorey, ganó en Música. Greg Tate, un influyente crítico cultural negro fallecido en 2021 que escribía en The Village Voice y Rolling Stone, fue distinguido también de manera póstuma.





























































































































































































































































































































































Premios al Periodismo estadounidense

Marjorie Miller recordó el duro año que el periodismo vivió en 2023 en Estados Unidos. Fueron cerrados más de 130 periódicos y despedidos unos 3.000 periodistas en una ola de recortes que sigue castigando a las redacciones y organizaciones mediáticas ya bien entrado 2024. De esta tendencia han salido reforzadas las tradicionales cabeceras del país. The New York Times y The Washington Post han conquistado este año tres galardones cada uno. Entre ambos acapararon también los tres finalistas en la categoría de cobertura internacional. Los fotógrafos de Associated Press fueron distinguidos por darle rostro a la crisis de migración de Estados Unidos. Y los de Reuters por sus imágenes de l guerra en Oriente Próximo.

La reportera Hannah Dreier, recipiente de un Pulitzer el año pasado, ganó nuevamente para la dama gris del periodismo, como se le conoce al diario neoyorquino. Dreier obtuvo el galardón de Periodismo de Investigación por una profunda cobertura que reveló el uso del trabajo infantil en varias industrias del medio Oeste del país. Sus publicaciones provocaron una ola de iniciativas en el Poder Legislativo de 14 entidades para endurecer a quienes empleen a niños.

Los reporteros del diario periódico también fueron reconocidos en Cobertura Internacional por su trabajo tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, donde provocaron la muerte a 1.200 personas y el secuestro de 235 ciudadanos israelíes. Katie Engelheart, ganó en Reportaje, por una historia del infierno legal y personal por el que una familia debió pasar tras el diagnóstico por demencia senil de la matriarca. El texto fue publicado en el Times en mayo del año pasado.

The Washington Post, por su parte, conquistó la categoría de Cobertura Nacional por un especial dedicado al AR-15, el rifle de alto poder más comprado en el país más armado del mundo. El Post comparte el Pulitzer en esta categoría con Reuters y una investigación sobre el imperio de Elon Musk y Tesla. Las tribunas de Vladimir Kara Murza sobre Vládimir Putin, publicadas por el diario del magnate Jeff Bezos, lo hicieron merecedor al galardón de Opinión. David Hoffman, de esta misma compañía, también fue reconocido por sus Editoriales.

El Pulitzer de Inmediatez fue para un medio digital de la ciudad californiana de Santa Cruz, Lookout, y la cobertura que hicieron de un fin de semana de tormentas e inundaciones. Esta serie de fuertes precipitaciones destruyeron o dañaron unos mil hogares en cuatro localidades costeras del Estado. El de periodismo Local fue para las reporteras Sarah Conway, de City Bureau, y Trina Reynolds-Tyler, de Invisible Institute, por una serie de siete reportajes sobre los casos de personas desaparecidas en la zona metropolitana de Chicago.