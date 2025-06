Pactan ´congelar´ precio de tortilla

El Gobierno federal pactó con empresarios del sector congelar el precio de la tortilla y buscar una reducción gradual hasta del 10 por ciento al final de sexenio.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó una fotografía en su cuenta de X sobre el acuerdo voluntario, anunciado en su conferencia mañanera.

"En Palacio Nacional firmamos el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla con productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros para mejorar la cadena de producción y mantener los precios", informó.

Afuera de Palacio Nacional, el enlace de sectores productivos en la Secretaría de Economía, Alejandro Habib Nicolás, dijo que buscan que el gobierno apoye a los productores de maíz para lograr una reducción gradual del costo de la tortilla, primero, del 5 por ciento y, después, al finalizar el sexenio, del 10 por ciento.

"No mañana ya toda la tortilla va a bajar el 5 por ciento menos; se va a ir alcanzando este acuerdo y se va a evaluar en seis meses si hay que modificar algo, pero se están dando las condiciones necesarias para que no suba el precio del maíz, para que no suba el precio de la harina, para que no suba el proceso de los molinos, porque en realidad es toda una transformación desde que está el grano hasta que llega a ser tortilla", sostuvo en entrevista.

La reducción en el precio de la tortilla, según la Presidenta, va a lograrse con la reducción de los intermediarios.

"Vamos a firmar un acuerdo con las harineras de maíz y la asociación de tortillerías, o las asociaciones, también en acuerdo voluntario para que no suba el precio de la tortilla. El objetivo es que se compre, o sea, que haya menos intermediarismo entre el que vende maíz y el que lo procesa, y que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo, que muchas veces es lo que eleva el precio de la tortilla", expresó.

El Gobierno mexicano aún no ha publicado la lista de empresarios que suscribieron el acuerdo.

A la firma del acuerdo, en el salón Tesorería de Palacio Nacional, asistieron Julio Berdegué, secretario de Agricultura; Iván Escalante, de Profeco; María Luisa Albores, de Alimentación para el Bienestar; Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico.

PREVÉN EN REYNOSA AUMENTO: $32 EL KILO

Por Nubia Rivera Juárez

El Mañana / Staff

Industriales de la masa y la tortilla de Reynosa advierten que se avecina un incremento en el costo del kilogramo del producto de alrededor de 2 pesos.

Jorge Negrete Martínez, representante del gremio en Reynosa, señaló que se viene un aumento de mil pesos en el precio de la tonelada de harina de maíz.

"Lo que sí sabemos es que la tonelada de harina va a incrementar y eso impactará directamente en el precio de la tortilla; el kilo está en 30 pesos y lo más probable es que suba dos pesos más", expresó.

Esto a pesar de la firma del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, promovido por el Gobierno federal, en el que participaron productores, harineros, comercializadores y tortilleros con el objetivo de mejorar la cadena de producción y mantener los precios.

De esta forma, se analiza que el kilo pudiera llegar a los 32 pesos como mínimo.