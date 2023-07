Comienza Va por México con tropiezos

Ciudad México

La precampaña de la alianza Va por México estaba prevista que comenzara este miércoles. Los aspirantes a la candidatura presidencial del frente opositor tenían que empezar este 12 de julio hasta el 20 de agosto a buscar el apoyo de la gente. Pero las demoras en la presentación de la plataforma donde se registran las rúbricas complicaron el primer día de campaña. Hasta entrada la medianoche no se había oficializado la página donde anotarse a favor de un candidato o de otro y este jueves el sitio web presentaba problemas técnicos. "A partir de hoy vamos a empezar con las firmas", había dicho Xóchitl Gálvez, una de las que más suena en la interna, durante la mañana. En las próximas semanas, los 13 participantes de la interna opositora tienen que conseguir al menos 150.000 firmas en 17 Estados para poder pasar a la segunda fase del método de selección de su candidato presidencial.

El registro de las firmas de la coalición será a través de la plataforma http://frenteampliopormexico.org.mx/ en la que la gente puede anotarse para apoyar a alguno de los aspirantes o directamente poder votar en las primarias. La mañana de este jueves el sitio web decía: "La plataforma estará habilitada a las 12.00 AM". Las firmas serán posteriormente controladas por el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de revisar que no hayan sido falsificadas y sean válidas. Los militantes de otros partidos, como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no podrán participar. Además se puede hacer el registro a través de los equipos de campaña. "Habrá dos vías para el registro: la universal abierta a la ciudadanía a través de una pagina web y la de los y las aspirantes donde podrán acreditar hasta mil promotores, por aspirante", ha explicado el comité organizador.

La segunda etapa del proceso de selección consistirá en un gran "foro" o debate en el que participarán quienes se hayan registrado y cumplido con el requisito de las firmas. Lo harán sin interactuar, de acuerdo a lo que han contado algunas fuentes de Va por México a este periódico. Después de ese encuentro se llevarán a cabo estudios de opinión pública, previstos que tendrán lugar entre el 11 y el 16 de agosto, para elegir solo a los tres personajes con las mejores calificaciones que serán los que pasen a la tercera etapa.

Luego vendrán más foros, pero en esta ocasión solo participará la tríada finalista de la interna. La agenda marca cinco encuentros entre el 17 y el 26 de agosto con paradas en Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida. Los tres enfrentarán nuevamente estudios de opinión. Finalmente, y luego de un andrajoso proceso, el 3 de septiembre se celebrarán elecciones primarias en las que podrán participar únicamente quienes se hayan registrado en la plataforma electrónica de la primera etapa. Los comicios y los sondeos tendrán un valor del 50% cada uno. El mejor evaluado será el candidato presidencial para 2024.

Gálvez fue la primera en anticiparse a la recolección de apoyos y lo hizo con su propio sitio web, que presentó desde el primer día de registro de aspirantes a la candidatura, en el que se podían registrar voluntarios para su campaña. "Tendríamos cerca ya de 150.000 personas inscritas. Cada una de las personas que se inscribieron en mi página les va a llegar una liga para que se den de alta. Y esas 150.000 personas que ya tenemos pueden invitar a otra persona", ha explicado esta mañana en conferencia de prensa desde Coahuila. "Son ciudadanos, muchos de ellos sin partido, otros de partidos, que han decidido apoyarme".

Latente ansiedad