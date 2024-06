Pierde PRD su registro

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se convirtió en el más importante y grande de la izquierda mexicana, no consiguió el tres por ciento de los votos en la elección federal para elegir presidenta, diputados y senadores, por lo que perderá su registro luego de 35 años de existencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, si un partido no consigue dicho porcentaje, ya no podrá continuar como organización política.

"No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente, tratándose de partidos políticos nacionales.

"De gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de lasdemarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local".Con el total de los cómputos distritales concluidos, los votos emitidos a favor del PRD para la elección presidencial solo fueron de un millón 121 mil 18 sufragios, equivalentes a 1.8648 por ciento, de ellos un millón 113 mil 869 se emitieron en México y consiguió siete mil 149 desde el extranjero.