Recibe institución 7 denuncias por violencia al día

Para impactar de manera eficaz y dar atención integral a las mujeres, agregó, se lanzó la Estrategia, que tiene como objetivo principal dar una solución y no revictimizar a las féminas que acuden por ayuda.

GUADALAJARA, Jalisco

"La incidencia en violencia de género es muy alta, cuando llegamos al Municipio no contábamos con una base de datos (...) ahorita las comunidades o delegaciones con mayor incidencia son Santa Paula, la Colonia Jalisco y Loma Dorada", acotó la edil.

"Trabajamos en una metodología para articular todas las instituciones gubernamentales que dan atención de primer contacto a mujeres víctimas, porque lo que pasaba es que eran revictimizadas", admitió.

Olea recordó que Tonalá tiene dos alertas de género y se trabajará para eliminarlas.

Al igual que Zapopan y Guadalajara, este Municipio cuenta con los llamados Pulsos de Vida, otorgado a mujeres que tienen órdenes de restricción.

Actualmente, dijo, la Policía tiene 80 de estos dispositivos y se acaba de autorizar la compra de más aparatos para proteger a más mujeres.

La regidora señaló que desde su trinchera y como presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, se trabaja para capacitar a todo el personal del Municipio en equidad.

Además, resaltó la importancia que tiene la participación de la mujer en la vida política del Municipio.

"La participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social sin ningún tipo de distinción ya no es solo una opción es vital, no solo para asegurar el respeto a sus derechos a la igualdad y no discriminación, sino para construir, influir y definir el desarrollo social, político y económico de nuestro estado" afirmó.