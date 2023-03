Ordenan 22 detenciones por transa en Segalmex

CIUDAD DE MÉXICO

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, giró las capturas por los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de 142 millones 440 mil 883 pesos.

"De las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados", informó esta tarde la Fiscalía General de la República.

"Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal".

El delito de delincuencia organizada contempla la prisión preventiva de oficio, razón por la que en caso de que los imputados sean procesados, no tendrán la posibilidad de llevar el procedimiento penal en libertad.

La dependencia federal dijo que este expediente, el más importante que ha llevado a los tribunales, es el sexto que judicializa del Caso Segalmex, por el cual originalmente inició cuatro carpetas de investigación.

Agregó que existen más carpetas que serán judicializadas próximamente, respecto a otros casos multimillonarios de peculado, en contra de dicha institución del Estado Mexicano.

La FGR batalló para lograr que se libraran las órdenes de captura en este caso de delincuencia organizada por el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex.

Desde agosto pasado la Fiscalía pidió en tres ocasiones las órdenes de aprehensión por este asunto y fue hasta el último intento en el que logró los mandamientos de captura.

El 16 de agosto Álvaro Niño Cruz, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Oaxaca, negó por primera vez estos mandamientos judiciales argumentando que la FGR no acreditó que la aprehensión de los imputados fuera la manera más idónea de hacerlos comparecer ante la justicia.

Dos días después, la Fiscalía acudió con Marco Antonio Fuerte Tapia, juez federal del Reclusorio Norte, quien también rechazó librar las aprehensiones no sólo con el mismo argumento de su homólogo, sino también por loa deficiente argumentación sobre los delitos.

En esos dos intentos previos, la FGR pidió la captura de 25 probables implicados; ahora se libraron las órdenes de captura contra 22.

Contrato

El contrato cuestionado originalmente fue suscrito en abril de 2020 por Diconsa para que la empresa Carregin le proveyera de 25 mil toneladas de azúcar por 465 millones de pesos.

Los problemas de logística ocasionados por el Covid-19 llevaron a cancelar la mayoría de los pedidos y sólo dejaron vigente el de 7 mil 800 toneladas por 145 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, Diconsa pagó la totalidad del contrato cuando Carregin sólo había entregado 3 mil 110 toneladas. La paraestatal pidió la devolución de 88 millones de pesos de las 4 mil 700 toneladas no entregadas, pero la proveedora sólo depositó 8 millones de pesos a Diconsa.

Investigados

La lista de personas investigadas en este asunto la encabeza René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, quien ya está procesado por otras acusaciones relacionadas.

Igualmente, han tenido la calidad de investigados Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Liconsa; Hugo Armando Rosas Medina, ex subgerente de la Unidad Operativa Querétaro; Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos; y José Rafael Domínguez Ortiz, ex subdirector de Tesorería General.

Además, Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de Control Presupuestal; J. Elías Ávila Peña, ex jefes del almacén rural de La Luisiada, Guanajuato; y Simón Escobar Copca y Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex jefe y ex subjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato.

También Jorge Humberto González Bocardo, ex subgerente de abasto en la Gerencia Estatal Tlaxcala; Jesús Morales Garza, ex gerente en la Dirección Comercial encargado de la contratación de granos y azúcar; y Roberto Rivera Ramos, ex subgerente en la Dirección Comercial y a cargo de la programación de adquisiciones.

Otros son Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora corporativa de gerencia de presupuestos en la Dirección de Finanzas; José Rosalío Hernández García, ex coordinador corporativo de la Gerencia de Tesorería encargado del pago a proveedores; y Carlos Peralta Aburto, ex subgerente de presupuesto en la Unidad de Administración y Finanzas.

Jorge Saúl Romero Valencia y Daffne Ivanna Pomar Colín, supuestos accionistas de Carregin; y José Miguel Ojeda Antonio, José Francisco Pagaza López, Eduardo Alejandro Murillo Landeros y Javier Adán Jiménez Tinoco, apoderados de la misma empresa, son parte de los indagados.

Finalmente, están Hugo Gerardo Rosales Badillo, Gonzalo Mora Nateras, Luis Fernando Morita Mora y Fernando Hiram Zurita Jiménez.

Sólo contra tres de ellos no se libró la aprehensión por el caso dado a conocer este jueves por la FGR.