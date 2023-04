Llaman a declarar a delegado de INM por tragedia migrante

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con el abogado de las víctimas, el contralmirante ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes en pleno incendio de la celda en la que estaban recluidos.

Jorge Vázquez Campbell, representante de los afectados de la tragedia en el edificio del INM donde murieron 39 migrantes, inculpó directamente al funcionario.

"(González Guerrero) Lo hizo por teléfono, le hablaron y le avisaron, y dijo que 'no, no, no les abran las rejas, déjalos'. Que los dejaran ahí muriéndose", afirmó en entrevista con Grupo REFORMA.

En una demanda que presentó en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado escribió: "Fui informado por clientes de los cuales me reservo su identidad por seguridad de los mismos, que el titular Salvador González Guerrero fue quien dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abrieran las puertas por ningún motivo", dice en su escrito.

"Teniendo como consecuencia la muerte de personas que no cometieron delito alguno, pues una falta administrativa como lo es estar de forma ilegal en el País, no es razón para mantenerlos privados de su libertad y mucho menos permitir que mueran de esa manera", narró.

Las funcionarias indicaron que además del funcionario, los dueños de la empresa CAMSA también serán requeridos.

"Nosotros nos vamos a cometer injusticias, toda la investigación llegará hasta donde tope el origen, si no otro propósito que hacer justicia, habrá un deslinde muy claro y muy preciso de responsabilidades", indicó Rosa Icela Rodríguez.