Cazan a dos pumas silvestres por pleito ganadero

GUADALAJARA, Jalisco

"Durante mi regresó del norte de Jalisco a donde llevamos la colección biológica Itinerante, fui informado de un nuevo caso aberrante, inhumano, cruel, absurdo y estúpido. La muerte (asesinato) de dos pumas (uno era hembra con sus crías), en el Municipio de El Limón, Jalisco, uno en la localidad de San Juan de Amula y otro en el Rancho Las Peñas", publicó.



"No entienden que si estos animales matan ganado doméstico es para comer y criar a sus crías (no por placer como lo hacemos nosotros), y lo hacen obligados por el hambre, ya que su alimento natural (venados y jabalíes) no hay debido a estúpidos cazadores furtivos. ¿Por qué no pedir apoyo ante daño a su ganado doméstico? Gente de mente obtusa y cerrada".

El académico se refiere a un seguro por parte del Gobierno federal para ganaderos que sufren pérdida de sus animales por depredación de felinos silvestres, a quienes reintegran una cantidad de dinero por su muerte con miras a que no ataquen a los pumas o jaguares como represalia.

Sin embargo, a pesar de este tipo de programas, que son cobrados en municipios como Autlán, Cuautitlán, Casimiro Castillo y otros cercanos donde es frecuente la depredación de ganado por felinos, aún hay ganaderos que responden de manera agresiva contra los ejemplares de vida silvestre.

"En mi caso son ya 15 años de rescatar fauna silvestre de nuestra región, de difundir y tratar de concientizar sobre el valor e importancia de todo animal, de hacerles entender que también sienten, sufren, tienen necesidades como nosotros (...) Necesitamos de todos nuestros animales para poder seguir disfrutando y viviendo en nuestro hogar, La Tierra", añadió.

Se consultó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sobre este caso, pero aún no ha respondido si ya ha iniciado una investigación.

El Código Penal Federal establece sanciones de hasta nueve años de cárcel por cometer delitos contra la biodiversidad como la caza de especies silvestres.