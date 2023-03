Sacan 6 a SEP por planes de rezago escolar

CIUDAD DE MÉXICO

Según datos presentados, durante la contingencia sanitaria, la caída de la matrícula en educación básica fue de 1 millón 139 mil 571 estudiantes, de los que 652 mil 72 alumnos dejaron la escuela en el ciclo escolar 2020-2021, y 483 mil 499 lo hicieron en el ciclo 2021-2022.

Esto se suma al abandono escolar que ya se registraba previo a la pandemia, cuando se tenía que poco más de 3.5 millones de niños, niñas y adolescentes no asistían a la escuela, de los que 66.4 por ciento tenían entre 3 y 5 años; 16.2 por ciento entre 6 y 11 años, y el 17.4 entre 12 y 14 años."De panzazo"El director de investigación de Mexicanos Primero, Fernando Ruiz, indicó que, más allá de la calificación, la falla en la estrategia de la SEP tiene serias implicaciones, puesto que a los problemas por la pandemia se sumó el rezago que México arrastraba en el tema educativo, y ahora además existe el riesgo de sufrir una crisis crónica si no se actúa.

Si bien dijo que es un avance que, a diferencia de hace 3 años, hoy la SEP reconoce la gravedad del problema, consideró que sus ideas han quedado plasmadas en papel porque al ser ajenas a las prioridades políticas del régimen no han recibido los apoyos necesarios para su implementación.

"En los últimos dos años, la Secretaría de Educación Pública ha presentado 188 propuestas de acción, decisión, orientaciones y recomendaciones para resolverla (crisis por pandemia). ¡Escucharon bien! 188. Revisamos muchos documentos y escogimos los más relevantes. La SEP ha sido pródiga en ideas. Acciones hay y muchas", planteó.

El experto señaló que el plan de la dependencia es exagerado, dispersa tareas y se pierde el foco de lo verdaderamente importante, que son los alumnos.

Detalló que el 16 por ciento de las 188 acciones se han destinado a atender el problema de abandono escolar, que otro 16 por ciento se dirigieron a mejorar los niveles de logro de los estudiantes y otro 10.1 por ciento buscaron explícitamente la recuperación de los aprendizajes.

"El problema no ha sido el número ni su relevancia, sino que no son tomadas en serio por las propias autoridades educativas", apuntó.

"Habría que estar emocionado ante tantas iniciativas si no fuera por un detalle: la mayor parte de ellas son de papel, o, mejor dicho, digitales porque creo que ni siquiera se imprimieron. La pregunta natural es ¿se están implementando? Desafortunadamente, la respuesta es que no se ha cumplido con la tarea", reprochó.

Ruiz indicó que como elementos para sostener que esta crisis no es prioritaria para la SEP está el que la ampliación del horario escolar está contemplado como acción indispensable para la recuperación de aprendizajes y este Gobierno se las ingenia para no asignar recursos suficientes.

Además de que para resolver este problema no se cuenta con apoyo político.

"Llama la atención que la estrategia anticrisis está fuera del discurso oficial. El contraste es notable con respecto a la basificaciones, becas, LEEN (La Escuela Es Nuestra) y los contenidos educativos, -los 4 ejes prioritarios- defendidos por la ex Secretaria Delfina y la Secretaria actual", expuso.

Caída en "efecto dominó"

La investigadora Katia Carranza consideró que también es un problema que el Gobierno federal se centre en los contenidos de los libros de texto gratuito y en intentar implementar un nuevo marco curricular en un momento inoportuno.

Así como en apuntalar financieramente sus programas predilectos como las becas para estudiantes y La Escuela es Nuestra (LEEN), cuyas irregularidades presupuestales y la falta de transparencia quedaron expuestos en los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En tanto, Antonio Villalpando, también investigador en la organización, subrayó que la emergencia no ha terminado, que existe una crisis educativa desatendida que no se resolverá con el paso del tiempo, y tampoco con el conjunto de acciones desarticuladas y sin seguimiento que han propuesto las autoridades, sino que la situación podría complicarse.

"A esto llamamos efecto dominó. Si nuestros NNA no recuperan los aprendizajes fundamentales y si no revertimos el abandono, las generaciones que hoy están en edad escolar acumularán desventajas y problemas que durarán toda su vida. Esto comienza con la dificultad más importante de todas: que no podrán ejercer su derecho a aprender", advirtió.

"Esto afecta más a estudiantes que provienen de hogares de menores ingresos, con padres con menos años de educación, que experimentan alguna discapacidad o pertenecen a una comunidad o pueblo indígena".

Para revertir la problemática, la organización propone recuperar a los estudiantes que han abandonado la escuela recientemente, identificar y resolver las causas de abandono, así como brindarles apoyo académico y socioemocional previo a su reincorporación.

También dar apoyo adicional de tutoría, asesoría y retroalimentación en el nivel apropiado, asegurar más tiempo para el aprendizaje e impulsar nuevas prácticas pedagógicas bajo el enfoque socioemocional.