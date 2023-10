Acudirán a SCJN por nombramiento de gobernador interino de NL

MONTERREY, NL

El recurso que presentará el Gobierno de Nuevo León es para combatir la designación de una vez que se aceptó una licencia de seis meses al gobernador Samuel García Sepúlveda para separarse del cargo, a fin de buscar la candidatura de MC a la Presidencia de la república.

Navarro Velasco señaló que Arturo Salinas Garza podría estar incurriendo en suplantación de funciones o responsabilidades administrativas ya que la Constitución impide al presidente del Tribunal Superior de Justicia y a los magistrados del Poder Judicial del Estado asumir el cargo de gobernador, aun solicitando licencia, y con ello estaría representando a dos poderes.

Según Navarro Velasco, Arturo Salinas solicitó permiso de ausencia como presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero sigue siendo magistrado.

"El único gobernador constitucional es el doctor Samuel García, y es el único que puede determinar si va o no va a una campaña; y si pide un permiso precisamente para lanzarse como candidato, no lo pueden obligar a que cumpla una licencia", expuso el funcionario estatal en una rueda de prensa.

Navarro afirmó que el Congreso violó al menos cuatro artículos al designar al gobernador interino Arturo Salinas, entre ellos el 132 que establece que ninguna persona servidora pública ni empleada del Poder Judicial podrá... "tener cargo o empleo alguno del Gobierno o de particulares..."

El mismo artículo especifica que "los impedimentos de este artículo serán aplicables a todos los servidores públicos del Poder Judicial que gocen de licencia...".

Asimismo, citó el artículo 132, el cual entre los requisitos para ser gobernador, establece en la Fracción V, no ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y para poder ser electo, deberá separarse del cargo cuando menos cien días naturales antes del día de la elección.

El funcionario expresó, "yo creo que esta situación que sucede en el Estado va a terminar muy pronto, pero si es muy importante que no se dejen engañar por este tipo de trucos de parte del Congreso y parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el único gobernador es el doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda".

Recalcó que Samuel García "es el único que puede en un momento dado determinar si va o no va a una campaña, y si bien pide un permiso para precisamente registrarse como candidato, no lo pueden obligar a que cumpla una licencia como lo pretende hacer creer el Congreso de que una vez pedía la licencia no se pudiera retractar ni mucho menos, el gobernador no va poner nunca en riesgo la gobernabilidad del Estado".

Navarro Velasco, arremetió contra las bancadas del PAN y el PRI, así como ambos partidos políticos: "Ya tienen al Poder Judicial secuestrado, ya tienen a la Fiscalía secuestrada, ya tiene a la Auditoría Superior del Estado secuestrada".

Ahora lo que quieren, comentó el secretario de Gobierno, "es también secuestrar al Ejecutivo y es increíble, pero hasta a eso se prestó (Arturo Salinas)". Al respecto, dijo finalmente "o no conoce la Constitución o sus asesores lo engañaron o el señor es demasiado voraz".