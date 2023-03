Evade CSP hablar sobre responsables por muerte de migrantes

Durante una visita a la planta de carbonización hidrotermal aún en fase de pruebas, Sheinbaum se acompañó de Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos y sólo hasta después de que éste se retiró, la Mandataria capitalina habló sobre la tragedia.

"Lo que se vivió en Juárez es una terrible tragedia", dijo y evadió hablar sobre responsables y el cruce de acusaciones entre Gobernación y la Cancillería.

"Yo no me metería a ello, yo creo que para todos es una tragedia y no queremos que ocurra nada como ello y tememos que garantizar las mejores condiciones para los migrantes", dijo.