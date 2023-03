Buscan acuerdos con familias de afectados por meningitis

DURANGO, Durango

"Los hospitales y los abogados ya están buscando a las familias, ya el juzgado tendrá que conciliar, viene en esta etapa, ya cada familia con ellos pueden llegar a acuerdos, si ellos así lo solicitan o bien, aventarse el juicio completo y lo que la Ley determine", dijo.

Ayer fueron detenidos cuatro de los dueños o administradores de estos hospitales y mientras que el lunes fue capturado otro.

El mes pasado se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión una contra el anestesiólogo que atendió a pacientes en esos nosocomios, en su mayoría mujeres que fueron atendidas para parto, así como dos ex funcionarios de la Coprised.

"Ya la Fiscalía los tiene detenidos y ellos tendrán que responder, porque ya los tenemos, tendrán que indemnizar a las familias, dependiendo de lo que Ley les vaya marcando. Aparte de otros apoyos que nosotros vamos a generar, independientemente de eso, es un gran avance y creo que esto le da mucha paz y tranquilidad a las familias que nos exigían justicia", manifestó.

"Siempre les dijimos que no nos íbamos a detener y que la justicia iba a llegar, desgraciadamente esto no les regresa a sus hijas, o a su esposa, pero es parte de lo que nos toca a nosotros velar. Que sepan que jamás dejaremos impune ningún tema, y menos uno como éste".

A la fecha se han registrado 36 muertes y 80 casos confirmados de meningitis de mil 800 personas que fueron sometidas a un procedimiento quirúrgico en alguno de los cuatro hospitales en donde se detectó el brote.

"Ya no tenemos ni una paciente positiva más, no se ha confirmado ninguna otra, pero tenemos que ser claros, las mil 800 personas que tenemos detectadas no podemos decir que ya no va a pasar algo.", indicó Villegas Villarreal.