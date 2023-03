Exige Oposición a AMLO diplomacia y no mentir por fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO

Aseguró que hay grupos parlamentarios que quisieran una intervención y arremetió, otra vez, contra Felipe Calderón y Genaro García Luna, por ligarse al narcotráfico.

"Hoy se quejan de la militarización del país, pero aplauden como focas -con todo respeto a las focas-, aplauden que pueda intervenir el Ejército norteamericano. Qué clase de posición en contra de la militarización, que se ponen de tapete frente al imperio de Estados Unidos.

"Hipócritas, traidores al pueblo, vendepatrias que quieren que venga el Ejército de Estados Unidos a hacerles la tarea que ustedes no pueden hacer, derrotarnos políticamente en las urnas, no pueden. Y, por eso, quieren la intervención del gobierno de Estados Unidos, esa es la pura verdad. Eso es lo que está detrás, su posición golpista, su posición contraria al interés nacional", sostuvo.

Dijo que están orgullosos de que López Obrador haya rechazado tajante y enérgicamente la posibilidad de cualquier intervención militar o política del gobierno de Estados Unidos.

La panista Mariana Gómez del Campo respondió que se debe rechazar cualquier intento de realizar un acto de intervención en nuestro país, pero, dijo, la defensa de México no puede basarse en mentiras y en hechos completamente alejados de la realidad.

"El fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno es claro para los ojos de todos, excepto para los del Presidente López Obrador que, en el afán de defender nuestra soberanía, ha dicho que en nuestro país no hay producción ni consumo de fentanilo, o que es más seguro México que Estados Unidos. Y, peor aún, se ha atrevido a presumir que se está haciendo todo lo posible por detener el avance de los cárteles y de los criminales. Nada más falso que esto", reclamó.

Recordó que recientemente ha habido decomisos de pastillas de fentanilo por el Ejército mexicano en laboratorios clandestinos.

"No se puede negar la realidad, no se vale buscar pleitos alegando la defensa de la soberanía cuando antes, con el ex Presidente Donald Trump, esa defensa brillaba por su ausencia, al contrario, López Obrador se puso de tapete. Y, hoy, López Obrador, está contra las cuerdas", sostuvo.

Demandó que, lejos de buscar una confrontación, se entable un diálogo y se use la diplomacia, con los canales de comunicación establecidos.

El priista Augusto Gómez Villanueva lamentó que se caiga en el juego de los legisladores que provocan a México y amagan con una intervención militar en medio de su proceso electoral.

"Lo grave es caer en el juego de la provocación. Hago un llamado a mis compañeros legisladores, para que sustituyamos las acusaciones mutuas de un pasado que requiere un juicio justiciero, sereno de la historia, que recuperemos el valor de la diplomacia que existe por ser el instrumento para sustituir la confrontación, significa respeto, dar y exigirlo.

"Vengo a exigir a esta soberanía, pedir y construir un intercambio de ideas con respeto. Una palabra mal aplicada puede pactar la guerra, empecemos por dignificar aquí mismo el debate", resaltó.

Dijo que abrir el espacio de la diplomacia puede generar la posibilidad de acuerdos para llegar a la seguridad de todos, y, sobre todo, a mantener con serenidad y con sabiduría el rescate a la soberanía de nuestro país y la dignidad de México.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Amalia García, advirtió que no es con descalificaciones como ambas naciones lograrán solucionar el problema que generan los cárteles, sino con el reconocimiento de que es un problema de corresponsabilidad binacional

"Hay corresponsabilidad de ambos gobiernos, la responsabilidad binacional en este flagelo que vivimos y sufrimos y la inseguridad que nos azota tiene que enfrentarse por ambos gobiernos, por ambos Estados nacionales", dijo.

"Lamento de verdad que cuando hemos hablado de enfrentarlos (a los cárteles) se ponga en el centro el uso de las armas, tanto aquí con el uso del Ejército, como en Estados Unidos por los republicanos hablando de que su ejército entre a México. No es esa la solución. No son las fuerzas armadas. Es acabar con las armas", planteó.

Propuso que en la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, los legisladores mexicanos propongan al senador Graham, y los representantes Dan Crenshaw y Michael Waltz, que, si su preocupación es tan profunda, que presenten una propuesta de modificación a la Segunda Enmienda de su Constitución, para que se limite la acción de las empresas productoras de armas.

"Eso es una propuesta concreta y específica que podemos y debemos adelantar", propuso para seguir por la ruta del diálogo.

La perredista Elizabeth Pérez reclamó que al grupo mayoritario no le interese atender los temas urgentes del País ni resolver el rezago legislativo, y proponga debatir la injerencia de Estados Unidos, cuando la actual administración fue solícita en atender su agenda migratoria.

"La agenda al final la siguen marcando desde Estados Unidos. Por eso hoy en esta tribuna estamos hablando de lo que piensa Estados Unidos.

"¿Qué vienen a denunciar en lo público? Siempre tiene que ver con la agenda de Estados Unidos. Encubren en secreto cuánto se permite desde el Ejecutivo que las armas extranjeras lleguen a los cárteles del narcotráfico, eso parece que no se vino a decir a este discurso, y mientras, se mira para otro lado", reclamó.

Dijo que se niega que México sea el patio trasero de Estados Unidos, pero se permitió que la Guardia Nacional reprima a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.

"Hasta nos obligan a hacerles albergues para que no lleguen hasta allá. Aquí es en donde se les está resolviendo, aquí es el patio trasero y gracias a este, su Ejecutivo", espetó a los legisladores de Morena.