Truena Monreal contra Delgado por espectaculares

CIUDAD DE MÉXICO

En Querétaro, el senador con licencia dijo que parece broma que el presidente del partido le atribuya un segundo lugar en gastos generados por los recorridos en el País y le exigió que el partido intervenga.

"¿Por qué no habla Mario Delgado de los espectaculares? ¿Por qué no habla el Partido de las mantas, de las lonas, de las bardas, de los vehículos de transporte público?

"¿Por qué los protege? ¿Por qué no dice la verdad? Por qué no dice Mario Delgado: hay mil 200; hay 2 mil espectaculares, y de los 2 mil, mil 200 de uno; 600 de otro; 400 de otro, y, por tanto, se han gastado esto.

"Eso es lo que deberíamos de saber", dijo en conferencia de prensa en la capital de Querétaro.

Exigió que Morena contabilice los espectaculares que están en todo el país, porque son los que han generado que no haya un proceso equitativo.

Acusó que Morena está permitiendo dicha inequidad con su omisión.

"Estimo que el Partido está en omisión. No hay cancha pareja y tampoco hay equidad. No se puede hablar de equidad cuando hay mil 229 espectaculares repartidos fundamentalmente entre tres y todavía Manuel Velasco, del Verde. Yo no tengo ninguno, y no se rinden cuentas de eso.

"¿Quién los financió? ¿Quién está pagando esa campaña, si no es el Partido? Eso no es Morena. Y yo voy a mantenerme en los principios de Morena, porque esa fue la esencia que nosotros defendimos y cómo iniciamos", cuestionó Monreal.





Dijo que de 21 entidades que ha visitado, ha contabilizado los mil 229 anuncios espectaculares, la mayoría de Adán Augusto López y de otros dos, sin referirse a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Cuestionó que Delgado hable de los gastos de gasolina y se niegue a tomar en cuenta los anuncios espectaculares.

"Me parece hasta una broma de mal gusto que diga que yo soy el segundo que gasta, cuando es tan sencillo de ver tres espectaculares en la calle de enfrente", condenó.

Monreal Ávila agregó que nada más con esos espectaculares sus oponentes ya gastaron más que él en 38 días.

"Yo no tengo una sola lona, una sola barda, un solo espectacular", dijo a su favor.

A la pregunta de si se mantendrá en el proceso, debido a que en las encuestas lo colocan en los últimos lugares, el ex gobernador de Zacatecas aseguró que se mantendrá hasta el final, que no deja las cosas a medias.

"Voy a resistir hasta el final, porque tengo muy claro que esta lucha así es. Tengo, por principio, no dejar ningún camino; ningún camino a medias.

Voy a ir hasta el fondo, y me siento muy contento", respondió.

Precisó que hasta el lunes pasado había erogado un millón 639 mil pesos, básicamente en templetes, sonidos, sillas, carpas, salones y back.

De eso han sido un millón 395 mil pesos.

De transporte, 88 mil pesos; de hospedaje; 32 mil pesos; por alimentos, 9 mil pesos; gasolina, casi 40 mil pesos; por pasajes de avión, 56 mil 200 pesos; y casetas, 20 mil pesos.