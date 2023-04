Detienen a 3 inocentes por balacera en Tulum

Aguascalientes, México

"El operativo implementado permitió el aseguramiento de tres personas, una de ellas se encuentra hospitalizada y a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes", se reveló en un comunicado.

Sin embargo, entre ellos no estaba ni el tirador, con playera negra y gorra blanca, ni otro sujeto con casco azul, como quedó registrado en al menos dos videos del ataque.

Quien sí estaba detenido era Luis Eduardo Lozano, un cliente que recibió por error un disparo en la espalda y que falleció ayer hospitalizado, pese a no llevar armas, no tener vínculos con los agresores y estar a punto de comprar su café en el Starbucks cuando ocurrió el ataque.

Itzel Criollo, pareja sentimental de la víctima, aseguró a Grupo REFORMA que los otros dos detenidos eran compañeros de trabajo de Luis Eduardo, a quienes éste les llamó para que lo llevaran al hospital privado Costamed.

"(Luis) Iba a recoger un servicio de Mandaditos, recibe el impacto de bala, se comunica a un primer compañero que llega, al ver los balazos, la gente muerta y las situaciones que estaban pasando, le marca al encargado que los contrata en Tulum, cuando llega a auxiliarlo, se suben al auto y a partir de ese momento la Policía los empiezan a agarrar como culpables", narró en entrevista.

Criollo añadió que se prevé que este mismo jueves se realice una audiencia judicial en la que se definirá la situación legal de los dos detenidos.

"Ellos no tenían que ver, ni son culpables, los empezaron a perseguir como si fueran delincuentes, los detienen, hasta hoy el cuerpo de Lalo seguía apareciendo como culpable, pero ya pudimos lograr que lo cambiaran a víctima de la balacera", dijo.

Desde ayer, Criollo comenzó en redes sociales a pedir justicia por la muerte de Luis Eduardo Lozano, a quien las autoridades de la SSP señalaron en un segundo comunicado como un sujeto imputado por el homicidio del empresario David González Cuéllar, e intento de homicidio del socio de éste, Luis Carlos Carrillo Godínez.

Este jueves, ella aseguró que han sufrido la descoordinación de las autoridades, pues no dejaron a los familiares ver a Luis Eduardo cuando estaba hospitalizado, ni tampoco les han dejado ver el cuerpo.

"Son una verdadera porquería, en cuanto a los oficiales presentes en cuanto fuimos a verlos cuerpos, nunca pudimos ver a Lalo ni vivo, ni fallecido. Los policías son groseros, en tanto somos culpables o inocentes, somo personas que merecemos respeto", expresó.

"Su mamá no quiere saber nada de Tulum, ella quiere justicia, pero no se quiere meter en problemas, lo estoy haciendo con un nudo en la garganta, este tipo de situaciones y delincuencia no es nada más de un par de personas, es de una organización que se dedica a hacer estas cosas, Tulum es muy chico, todo se sabe, si tienen de lado a la Policía es más fácil que nos puedan inculpar de otra cosa".

Destapa 'narco' asesinato en Tulum

Grupo REFORMA informó el pasado lunes sobre el asesinato de González Cuéllar, lo cual, en principio, las autoridades aseguraron que fue por un intento de robo de un reloj "Rolex".

Sin embargo, posteriormente se destapó que tanto González Cuéllar, como su socio Carrillo Godínez, acababan de acudir a una reunión de trabajo con autoridades del Ayuntamiento, para permisos de obras.

Asimismo, que su socio Luis Carlos Carillo Godínez, quien repelió a balazos el ataque, lo tienen señalado en la entidad como hijo de Luis Carlos Carrillo Cano, asesinado en 2011 en Cancún y cuyos parientes son Vicente Carrillo, "El Viceroy", y Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos", ambos fundadores del Cártel de Juárez.

En fotografías, quedó exhibido también que tras la balacera llegó al auxilio de Carrillo Godínez el español Héctor Gerardo Ponce Medina, que en su país y México fue ligado con una red de lavado de Héctor Beltrán Leyva, "El H", y que ahora señalan cercano al Ayuntamiento de Tulum.