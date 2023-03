Destituyen en BCS a ombudsperson por acoso sexual

Baja California Sur, México

"Me están haciendo chivo expiatorio, el 7 de marzo el Gobernador morenista, Víctor Manuel Castro Cossío, y el Procurador General Daniel de la Rosa Anaya, en rueda de prensa, ventilaron esta falsa denuncia violentando mis derechos a la presunción de inocencia, debido proceso y a la legalidad", añadió Camargo, quien tiene una discapacidad visual.

Indicó que como titular de la Comisión defendió a las personas más vulneradas entre recomendaciones y ventiló las violaciones graves cometidas por las autoridades locales.

"El 8 de marzo emití el diagnóstico público sobre violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes en el Estado, este documento molestó al señor Gobernador y arremete sobre mí haciendo declaraciones emitiendo un juicio a priori y condenándome en una conferencia de prensa ante medios de comunicación locales. El Congreso me ha destituido violando además la autonomía e independencia del organismo constitucional protector y defensor de los derechos humanos en Baja California Sur", reprochó.

El presunto acoso sexual del que acusan a Camargo Cárdenas es de hace casi dos años por parte de una ex empleada del organismo de derechos humanos que al ser despedida promovió una demanda laboral y posteriormente presentó una denuncia por hostigamiento sexual.

En diciembre pasado la Procuraduría local envió al Congreso la solicitud de destitución de su cargo, que se concretó ayer.

"Es falso lo que ella esta denunciando y esta acusación la han utilizado en contra mía. Hoy estoy enfrentando un fuerte embate del señor gobernador, el Congreso y la Procuraduría general del estado, están destruyendo mi proyecto de vida y atentando contra mi dignidad como persona con discapacidad visual y mi carrera como servidor público, me siento muy vulnerado y temo por mi vida y mi integridad física. En estos años me he dedicado a trabajar a favor de los grupos de atención prioritaria y a un mes y días que concluye mi periodo me destituyen arbitrariamente", lanzó.

La Procuraduría General de Justicia en Baja California Sur una de las autoridades más señaladas y la instancia a la que se han emitido más Recomendaciones en la gestión de Camargo, indicó

' Acá, hay graves casos de feminicidios, desaparición forzada, violencia en contra de las niñas, mujeres y adolescentes de Baja California Sur", advirtió.