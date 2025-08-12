Fatal accidente: Patrulla de Fuerza Civil impacta y mata a hombre en colonia La Victoria

El hombre que murió tras ser impactado por una patrulla de Fuerza Civil, cuyo elemento huyó, fue identificado por sus familiares.

Una fuente allegada al caso informó que la familia se presentó ante el Ministerio Público Para reconocer a la víctima, identificada como Jose Miguel Rios Lopez, de quien no se precisó la edad.

El hombre aparentemente trabajaba en la tienda Wal-Mart de Centrika, ya que al momento del accidente vestía un chaleco del establecimiento.

El accidente ocurrió la noche del domingo en el cruce de las calles Ruiz Cortines y Guerrero, en la Colonia La Victoria.

El elemento de la unidad FC0538A impactó al ahora occiso, quien viajaba en una bicicleta, y le causó la muerte.

Después, la unidad policiaca se impactó en la parte posterior de una grúa que hacía maniobras en el lugar.

Tras el accidente, el policía huyó con su arma de cargo y el chaleco de la corporación y hasta este martes no había sido localizado.

Ayer, la Policía estatal informó que inició el trámite de baja del uniformado, pero se negó a proporcionar la identidad del elemento.