Polémica por la Cumbre de las Américas

Cuando queda menos de un mes para que se celebre la Cumbre de las Américas, Estados Unidos aún no ha extendido las invitaciones oficiales, pero ha dejado bastante claro que no cuenta con Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que ha provocado críticas del Gobierno de La Habana y un envite del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que ha supeditado su participación en el encuentro a que se invite a esas naciones.

No nos parece conveniente incluir a países que no respetan la democracia". Brian Nichols, subsecretario de Estado de EU

Brian Nichols (Providence, Rhode Island, 1965), un diplomático de larga trayectoria y con amplia experiencia en Latinoamérica, que ahora ocupa el cargo de subsecretario de Estado de EE UU para el Hemisferio Occidental, defiende que no se invite a naciones que no respetan la democracia. Eso supone una amenaza de partida para una cumbre que aún no ha concretado su agenda pese a la cercanía del evento. Nichols asegura que en ella se tratarán temas de desarrollo, salud, ecología y también de inmigración. En entrevista con El País, el subsecretario de Estado defiende desde el punto de vista teórico el derecho de las personas a emigrar.