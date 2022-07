Podría ir Fiscalía por influencer 'Fofo' por bloquear puente

El Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, informó que ya están en contacto con su mánager para tratar el tema de su pena.

"Aunque ustedes no lo crean, tiene un mánager. Yo creo que el 'Fofo' no medía la magnitud de los hechos. Con la judicialización de su carpeta se puede meter en gravísimos problemas porque él puede pensar que pagando una multa, es decir, 'daddy me puedes dar algo de dinerito, ya con eso salgo, no", advirtió Lemus.

POSIBLE DETENCIÓN

"Esto no se arregla con dinero. Cuando venga a Guadalajara puede ser detenido o, de lo contrario, se puede girar una orden de presentación, y si no se presenta, se puede hacer una notificación a la Fiscalía de la Ciudad de México que allá es donde vive el 'Fofo' para que vayan a su casita por él".

"Para que vean lo que el dinero puede hacer": Tiktoker "Fofo" Márquez cierra puente en Guadalajara #ImagenNoticias con @YuririaSierra por @ImagenTVMex pic.twitter.com/oPT5AJENqV — imagenYuri (@imagenYuri) July 11, 2022

El Presidente Municipal tapatío señaló que es mejor que venga a Guadalajara y que a través de una pena de servicio comunitario arregle lo que llamó una tontería, de cerrar que el Puente Matute Remus, en la Avenida Lázaro Cárdenas.

"Estamos ya en las últimas negociaciones. Ni crean que a mí me interesa aparecer ni conocerlo ni mucho menos, que venga a hacer el trabajo comunitario y se acabó", añadió el Primer Edil.

"Yo creo que se va a lograr en los próximos días".

Reiteró que en la medida en que más tiempo pase, el "Fofo" tiene más riesgo en el proceso judicial.

"Lo único que quiero es que él mande un mensaje de un castigo ejemplar para que esto no vuelva a suceder, si no tenemos un castigo ejemplar, cualquiera va a decir 'pues yo también puedo cerrar el Matute Remus o cualquier otra vialidad', y eso no lo vamos a permitir", subrayó.