Planteamiento de la Cepal a México: Superar el debate político y repensar el modelo de desarrollo

En entrevista, Cimoli habla de los desafíos que enfrenta América Latina en el orden global surgido de la pospandemia y de la guerra en Ucrania, y enumera las políticas que hay que adoptar con urgencia para que la región no quede tan a la zaga de Asia, Estados Unidos y Europa, que ya dan pasos para adaptarse al nuevo escenario.

Aquí la pregunta, señala el doctor en economía por la Universidad de Sussex, Reino Unido, es cómo van a construir México y toda la región la base de un nuevo modelo de desarrollo en un contexto de profundos cambios en el mundo.

El llamado del funcionario de la Cepal es a dejar atrás las discusiones "viejas" y polarizantes de la coyuntura política, "que están bien si lo que queremos es escribir libros de historia", y centrarse en lo que hay que hacer hacia adelante para crecer a tasas más altas y atacar la pobreza y las desigualdades sociales.

Y se refiere al caso de México, que en los últimos cuatro años ha acumulado un decrecimiento de -1.9%, según datos de la Cepal, lo que lo ubica como el país de peor desempeño económico en la región en ese periodo, después de Venezuela, y como uno de los tres que aún no logran recuperar el PIB que tenían antes de la pandemia de covid-19.

Cimoli atribuye la caída que acumula la economía mexicana desde 2019 a la suma de tres "shocks": el de la pandemia, el de la crisis inflacionaria y el del aumento de tasas de interés en Estados Unidos, que desalentó la inversión y contrajo la demanda.

–Esos son factores principalmente externos –se le plantea al economista ítalo-argentino–, pero hay muchas voces que también atribuyen la falta de crecimiento a la política económica restrictiva que ha seguido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con austeridad fiscal y baja inversión pública. ¿Qué opina?

–Si lo que me plantea es la necesidad de una política de expansión fiscal, la respuesta es sí. Es extremadamente importante esa política expansiva para mantener las políticas sociales, reducir la pobreza e incentivar el consumo, pero esto se dice fácil y no es fácil hacerlo. Y, si se hace, debe hacerse de tal manera que el consumo no se vaya a la compra de celulares importados, sino de bienes producidos en México, para que esa demanda interna genere crecimiento en México.