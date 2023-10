Diputados de oposición piden renuncia al titular de Pemex

Entre señalamientos de "corrupto", "mentiroso", y "títere de AMLO", diputadas y diputados federales de oposición exigieron la renuncia del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

COMPARECENCIA

Durante la comparecencia del funcionario federal al interior del recinto legislativo de San Lázaro, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno, congresistas del PAN, PRI, PRD y MC, arremetieron contra el funcionario por encabezar "la empresa más endeudada del mundo".

La diputada del PRD, Elizabeth Pérez, señaló que durante estos cinco años no se han cumplido las estimaciones de producción, y denunció que entre 2019 y 2023 "se han derrochado más de 1.5 billones de pesos en la paraestatal".

"Son recursos que deberían de servir para garantizar medicamentos, dar mantenimiento a hospitales, mejorar condiciones de escuelas, apoyar a ciencia y tecnología, entre otras muchas necesidades que tiene nuestra población", indicó.

Gina Gerardina Campuzano, del PAN, sostuvo que Morena ha logrado que Pemex se consolide como la compañía más endeudada del mundo, y aseguró que dicha deuda asciende a 1.94 billones de pesos.

"Este gobierno ha sido el más corrupto de Pemex, este gobierno es el que más ha robado, traicionado, y mentido como nunca en la historia de México, lamento mucho que usted sea sólo uno de los títeres que lo mueven a conveniencia y que terminó siendo uno más de los que le besa la mano a su amo, eso es lo que es ahorita un títere y un mentiroso", declaró la diputada mientras mostraba un muñeco de "Pinocho" al funcionario.

En respuesta, Octavio Romero aseguró que la actual administración más que endeudar, ha "desendeudado" a la paraestatal, y explicó que, en 2018, al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda de Pemex se encontraba en 129 mil millones de pesos, mientras que a septiembre de 2023 se encuentra en 106 mil millones.

"En la pasada administración incrementaron la deuda prácticamente al doble, entonces Pemex es la empresa más endeudada del mundo como si esto fuese una culpa de esta administración, entonces lo más gratificante es como en esta administración se ha desendeudado Pemex de 129,000 millones de dólares a 106,000 derivado de la política aplicada por el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, entonces no sólo no endeudamos a Pemex, lo hemos desendeudado", indicó.

El ingeniero agrónomo reclamó a los diputados de oposición por criticar a Pemex como la empresa más endeudada del mundo, "cuando ustedes la endeudaron", "se deberían de estar mordiendo la lengua".

En respuesta, la legisladora Campuzano le dijo: "Le encargo, límpiese bien la lengua, porque quien se la mordió fue usted".

Al respecto, el diputado de MC, Manuel Jesús de Herrera Vega, criticó al director general de Pemex por presumir que esta administración está bajando la deuda.

"Me parece una falta de respeto porque lo que le faltó decir a usted es que la deuda de Pemex la pagamos todos los mexicanos, así que venir aquí a pavonearse y a presumir que la deuda de Pemex está disminuyendo pues debería de pensarlo usted dos veces", recriminó.

Finalmente, la diputada del PRI, Karina Marlen Barrón, reiteró que Octavio Ramírez "es un corrupto mentiroso", le exigió su renuncia.

"A la gente corrupta sólo se le pide la renuncia, así que, si no tiene la capacidad de estar en este puesto, le exigimos que renuncie, y que además devuelva todo el dinero del presupuesto que no se ha gastado", sentenció.

Romero Oropeza, señaló que es falso que el gobierno mexicano esté donando petróleo a Cuba, tal y como se dio a conocer recientemente por diversos medios de comunicación.

Legisladores recriminaron al funcionario federal por dicho tema, motivo por el que el director aseguró que "Pemex no ha hecho ninguna donación de combustibles a ningún gobierno extranjero".

Recientemente, se dio a conocer que presuntamente México envió en junio pasado 350 mil barriles de crudo y en julio otros 700 mil barriles a Cuba, como parte de "un esfuerzo renovado de AMLO para fortalecer los lazos con La Habana".

Al respecto, la diputada del PRD, Elizabeth Pérez, pidió una explicación al funcionario por una presunta sanción y pérdida de un crédito de 800 millones de dólares con EXIMbank por enviar petróleo a Cuba.

"Nos preocupa mucho. El problema no es que sea solidario nuestro país. El problema es que esto erosiona el erario nacional y la deuda de las y los ciudadanos es la alternativa presidencial para finalizar su sexenio. Definitivamente no, no son iguales, son muchísimo, muchísimo peores", recriminó.

En tanto, la diputada del PAN, Gina Gerardina Campuzano, aseguró que en Pemex "abunda la corrupción" porque están regalando petróleo a Cuba.

"Usted le ha regalado petróleo a Cuba apoyando la dictadura de (Miguel) Díaz Canel, le ha mandado más de 200 millones de dólares a escondidas a Cuba y no les ha cobrado ni un solo peso, como buen tirano de Pemex lo maneja a su antojo y no ha reportado ni especificado si fueron préstamos o donaciones", recriminó.

Al respecto, el director general de Pemex respondió:

"Pemex no ha hecho ninguna donación de combustibles a ningún gobierno extranjero, para que quede claro, y no miento", expuso.

Romero Oropeza explicó que Pemex mantiene contratos de compraventa de crudo con 26 países, pero insistió en que "donaciones no se han hecho".