Piden renuncia de Fiscal de Morelos por caso Ariadna

En una comparecencia que se prolongó por casi seis horas, los legisladores indicaron que su renuncia permitirá que se defienda sin comprometer la credibilidad de la institución que encabeza.

"A usted, señor Fiscal General, le pregunto ¿si estaría dispuesto a separarse del cargo en caso de que se descubra que, efectivamente, hay encubrimiento de su parte y si los resultados de la necropsia practicada en la Fiscalía del Estado de Morelos no son veraces, se cometieron omisiones o errores en el resultado?", planteó Julio César Solís Serrano, de Movimiento Ciudadano.

El morenista Arturo Pérez Flores, recordó que el pasado 9 de noviembre formuló un exhorto al Fiscal para que dejara el cargo y diera paso a una investigación.

"Lo consideré pertinente porque la sociedad necesita elementos para volver a confiar en sus servidores públicos, en consecuencia, su separación momentánea del cargo significaría que usted estaría en la mejor disposición de que la verdad salga a la luz, de que todo sea aclarado", enfatizó.

Carmona compareció junto con Samuel Sotelo, Secretario de Gobierno del Estado y José Antonio Ortiz, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, quienes fueron convocados para informar sobre el caso de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 31 de octubre a un costado de la carretera La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, tras haber sido asesinada en la Ciudad de México.

El priista Eliasib Polanco consideró que en realidad deberían renunciar los tres funcionarios, pues han demostrado su incapacidad para contener la ola de feminicidios que se registra en Morelos, estado que ocupa el segundo lugar en incidencia a nivel nacional.

"Se los digo con mucho respeto, conociéndolos, y sabiendo que los tres son humildes, reflexionen la pertinencia de continuar los tres con sus cargos, no por un tema de capacidades, insisto, sino por un tema de resultados", indicó.

Carmona Gándara aseguró que no va a renunciar debido a que la acusación de que encubrió a Rautel por asegurar que Ariadna Fernanda había fallecido de broncoaspiración por congestión alcohólica es infundada.

"Lo voy a decir que no, que yo no voy a renunciar, pero le voy a decir por qué: porque la consecuencia de un señalamiento infundado no es renunciar, es que se lo acrediten a uno, en un Ministerio Público y en un juzgado penal y la consecuencia no es que uno se vaya del cargo, es que uno se vaya a la cárcel", indicó.

La diputada morenista, Paola Cruz, vicecoordinadora de su Grupo Parlamentario en el Congreso cuestionó por qué Carmona, tras el hallazgo del cuerpo, descartó que se tratara de un feminicidio.

"¿Indique las razones de por qué de las más de 90 muertes sospechosas, violentas y no naturales de mujeres registradas en el Estado de Morelos sólo 26 han sido clasificadas como feminicidios, incumpliendo con los estándares que marca la sentencia Mariana Lima Buendía y por qué el caso de Ariadna "N" usted no lo consideró como feminicidio cuando al menos concurre en tres circunstancias previstas en el Código Penal para el Estado de Morelos?", planteó.