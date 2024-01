Demandan atender inseguridad en Nuevo León

Monterrey, NL.- Como parte de una convocatoria a nacional, decenas de ciudadanos se manifestaron en la Explanada de los Héroes para exigir a las autoridades de los tres niveles de Gobierno atender la violencia e inseguridad.

A las 11:00 horas, unas 30 personas se reunieron en la plaza portando pancartas con mensajes como "Grito por quien ya no puede", "Basta de tanta violencia" y "¡Nos están matando! Los abrazos no funcionan".

Algunos de los manifestantes dijeron ser familiares de personas desaparecidas, y llevaban lonas con las fichas de búsqueda de sus seres queridos.

"Lo que necesitamos es obligar a las autoridades a que cumplan con sus obligaciones, brindar seguridad a la ciudadanía", expresó Jesús Salazar, padre de un joven desaparecido en febrero del 2021.

"Es un dolor tan grande el no saber dónde está mi hijo, me canso de pedirles que hagan su trabajo".

Aunque originalmente se tenía prevista una marcha alrededor de la Macroplaza, finalmente los asistentes permanecieron en la explanada, desde donde compartieron su hartazgo contra las autoridades de los tres niveles de Gobierno, pero con especial énfasis en el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Samuel García.

"No es posible que en este país reine la delincuencia, la impunidad. No podemos permitir que México siga hundido en tanta inseguridad", dijo Diana García, del colectivo Nuevo León Sí.

"Necesitamos exigir a nuestros gobiernos... exigimos la seguridad de nosotros, de nuestros hijos y familias".

En Monterrey, la protesta fue convocada por las organizaciones civiles Chalecos México, Cerrando Filas, Nuevo León Sí y Nuevo León 24.





MARCHA EN JALISCO

Integrantes de diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco se integraron ayer a la marcha nacional "¡Nos Están Matando!".

Comenzaron a reunirse desde antes de las 11:00 horas en la Glorieta Niños Héroes, decenas de personas marcharon sobre Chapultepec hasta Avenida Vallarta. La marcha se replicó en otros estados como Ciudad de México, Michoacán, y Guanajuato.

"Mi hijo yo ya lo encontré y solamente quiero decirles que no se rindan, que si ustedes no los buscan, que si ustedes no hacen por ellos la autoridad no lo va a hacer, tienen qué gritar, exigir, luchar, hasta dar con ellos", comentó Monserrat Zamora, madre de uno de los desaparecidos.

Grupo REFORMA reportó en 2022 que Monserrat buscaba a Rogelio Hernández Zamora; desapareció en Los Agaves y fue encontrado en una fosa en San Lucas Evangelista, en Tlajomulco.

Por otro lado, el Colectivo Luz de Esperanza realizó una pega de fichas de búsqueda, en esta ocasión afuera de Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de Guadalajara.