Morena y aliados piden Comisión Especial contra Felipe Calderón

Dicha Comisión entraría en funciones desde el momento de aprobada su conformación por el pleno de la Cámara de Diputados y hasta el término de la LXV Legislatura. Entre sus tareas estarían: Dar seguimiento a las investigaciones que se inicien en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y recibir información que contribuya a aclarar su grado de involucramiento en los hechos por los que ha sido declarado culpable Genaro García Luna en Estados Unidos.

El documento señala que el exmandatario panista fue señalado por el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia –acusado también por cargos de narcotráfico y de colaborar con el grupo de los Beltrán Leyva– durante el juicio a García Luna.

"Declaró en su testimonio que el ex secretario no era el único funcionario de alto nivel que brindaba protección al cártel de Sinaloa, y señaló directamente al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa de dar instrucciones para apoyar a dicho cártel, y para proteger a Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo'", refiere.

El punto de acuerdo refiere que la determinación de culpabilidad García Luna, obliga a que haya una investigación exhaustiva de los hechos que puedan involucrar a su superior jerárquico, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

"Si bien en días recientes el ex presidente Calderón ha pretendido deslindarse de los señalamientos en su contra, no basta su palabra para acreditar que no tenía conocimiento de las actividades de García Luna, sobre todo considerando que, desde que fuera presidente, numerosas investigaciones periodísticas han documentado la colusión que existió entre las fuerzas de seguridad pública de su gobierno y de García Luna con los grupos de la delincuencia organizada, en particular, para favorecer al cártel de Sinaloa", especifica el documento.