Piden ayuda a Sheinbaum y Xóchitl para hallar a Blanca

GUADALAJARA, Jalisco.- A 23 días de la desaparición de Blanca Yolanda Figueroa Cabral y ante el desinterés del Gobierno de Jalisco, la familia lanzó un llamado de auxilio a la presidenciable morenista Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, aspirante a la Presidencia del Frente Amplio por México.

PIDE INTERCESIÓN

Este jueves, la familia de Blanca Yolanda, quien administraba la torre Heritage, en Puerta de Hierro, en Zapopan, pidió la intercesión de ambas eventuales candidatas para que las autoridades en Jalisco aceleren las investigaciones.

"No veo interés en el Gobernador Enrique Alfaro ni en el Fiscal Joaquín Méndez Ruiz para aclarar dónde está ella, por eso hoy suplico a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez su intercesión para que las autoridades aceleren la investigación y mi hermana pueda regresar a casa con sus hijos.

"No hay día que (sus hijos) no me pregunten por ella llorando, yo no quiero perder la esperanza", expresó al respecto Lorena, hermana de Blanca Yolanda.

CONTRASTE

Ella cuestionó el contraste con el caso de la Alcaldesa de Cotija, desaparecida el sábado por la tarde y liberada por criminales las primeras horas del lunes.

"Las autoridades locales y federales se movieron rápido para encontrarla, yo les pregunto ¿la vida de mi hermana vale menos?", dijo Lorena.

Recordó que desde las primeras horas entregaron nombres y números telefónicos a la Fiscalía de Jalisco para comenzar con la búsqueda de quienes a su parecer son pieza clave en la desaparición de Blanca: su jefe, Daniel "N", a cuya oficina fue citada antes desaparecer, y Nohemí "N", a quien Daniel buscaba que Blanca dejara la administración de la torre.

"No se hace nada ni se avanza, por eso le pido a ustedes, mujeres, madres de familia, hijas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, que me apoyen, les pido como mujeres y madres de familia puedan comprender nuestra angustia y me ayuden, gracias", concluyó.

Blanca Yolanda fue citada el 5 de septiembre a una oficina de Daniel "N" en Gabriele D'annunzio 5514, llevaba papeles para entregar la administración de la torre Heritage y había advertido a su familia que un abogado la había amenazado de muerte.

Desde entonces, la familia de Blanca clama por su localización.