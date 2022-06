Pide policía protección

"He estado recibiendo mensajes de números que no conozco donde me dicen que me cuide o que tome precauciones, yo lo quiero tomar más como alertas, pero también ha habido situaciones raras: yo vivo en una colonia popular de Tepic donde todos se conocen y sabemos cuándo hay gente que no es de aquí, y ha habido personas merodeando y los vecinos se han dado cuenta, también de un vehículo, y por eso la premura de solicitar protección, porque el poder lo tienen ellos, estoy denunciando a mandos de una corporación de seguridad pública", señaló.

Fabiola es hija de policías y fue policía municipal de Tepic durante 11 años hasta el pasado 3 de junio, cuando renunció después de denunciar que los mandos estaban ofreciendo bonos de productividad de hasta 15 mil pesos (cuando en promedio un policía municipal gana 4 mil 200 pesos por quincena), lo que implicaba presentar más detenidos en los separos y eso provocó detenciones arbitrarias e irregulares.

"En diciembre del año pasado un mando nos dijo que iba a haber un incremento al salario, pero que debíamos meter más trabajo; en enero se presenta el nuevo director (Javier Casillas) y en filas da lectura a un documento en el que dice que la presidencia municipal iba a entregar bonos de productividad a quien presentara más detenido y en abril la propia alcaldesa (Geraldine Ponce), en la entrega de unidades para policía preventiva, dijo abiertamente que se triplicaba el bono de productividad de 10 mil a 15 mil pesos, entonces yo decido conseguir el video de ese día y cuando lo tuve presenté la denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción", señaló Segovia Ochoa.