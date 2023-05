Pide Delgado a corcholatas ´no calentarse´ con el 2024

En conferencia de prensa, hizo un llamado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; el senador Ricardo Monreal y al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña a que acudan a eventos, principalmente en Coahuila, sin violar la ley electoral.

"Ahí está la invitación para que no se calienten con el 24. Les llamo a que dejen también en este mes que queda de mayo, las actividades que han tenido ellos y sus equipos y mejor, que los manden a Coahuila. Todos los equipos que andan pintando bardas y haciendo eventos y reuniones. No, vamos a concentrarnos, no perdamos el foco, no nos distraigamos y concentrémonos en el triunfo Coahuila y en el Estado de México", subrayó el líder morenista.

Respecto a la solicitud del canciller Marcelo Ebrard para definir los tiempos y reglas para definir al candidato, como la separación del cargo, señaló que primero se debe ganar en las elecciones locales.

"Lo que quiero que ellos hagan conciencia. Sería muy importante para nuestro movimiento triunfar en Coahuila y triunfar en el Estado de México, porque generaría un impacto muy positivo rumbo al 2024 y ganar la presidencia, que es lo que todos y todas queremos, pero no podemos meter ruido con ese tipo de definiciones respecto al 2024 cuando estamos a la mitad del proceso del Estado de México y de Coahuila", sostuvo.

Mario Delgado detalló que ya se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal, y que espera reunirse esta semana con el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Destacó que la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con cuatro de los aspirantes fortalece la unidad del movimiento, y que representa un buen mensaje para la militancia y el movimiento.

Apuntó que la presencia de las "corcholatas" en Coahuila puede "aclarar" la confusión de algunos militantes de la 4T, ya que el voto se ha dividido por el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde. Además, dijo que podría invitarlos a que participen en el cierre de campaña en el Estado de México.

"Les lanzo el reto. Les pido que ayuden a Morena, que se comprometa con el movimiento, que recuerden los orígenes. Hay que caminarle, hay que trabajar en favor de nuestro movimiento, hay que fortalecer a Morena. Nos quedan cuatro fines de semana", expresó.

Respecto a la elección de Coahuila, acusó al PT de haber "traicionado" a Morena, ya que habían acordado ir en unidad en el Estado de México y posteriormente anunciaron su respaldo a Ricardo Mejía como su candidato.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía en Coahuila a que no "tire su voto" con el PT y Partido Verde, y voten por Armando Guadiana.