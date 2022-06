Pide López Obrador revelar audios de Genaro García Luna

"Es un asunto muy delicado. Ayer [miércoles] se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos, sobre unas supuestas grabaciones. Ya una vez detenido García Luna, lo grabaron.

"No se sabe si esto es prueba o se va a aceptar. Independiente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá se busque la forma de que se den a conocer. Siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozca todos los hechos, se reprueben, estigmaticen hechos de abuso de autoridad y represión. Que no se quede en juzgados y expedientes porque esto ayuda a purificar la vida pública", dijo.

El mandatario aseguró que estará pendiente para que, si se autoriza, esas pruebas se den a conocer.

En los documentos presentados el miércoles, los fiscales de la Corte del distrito este de Nueva York también dijeron que García Luna sobornó y amenazó por años a periodistas que le investigaban. El Presidente se pronunció por que se proteja a los testigos, algo que también es "responsabilidad del Estado mexicano".