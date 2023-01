Saxofonista María Elena Ríos pide intervención de la CIDH

María Elena Ríos pidió que interceda la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) en su caso, "porque mi proceso cada vez se ve más oscuro", y abundó en que no se le quiere conceder el derecho a la impugnación, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, acompañada de diputadas del PAN, PRI y PRD.

"¿Cuánto les pagó Juan Antonio Vera Carrizal para que lo liberaran? Tengo miedo de que me maten, de que maten a mi familia. Me quiso matar, y tiene el poder político y económico para volver a hacerlo", señaló.

Asimismo, lo hizo responsable de cualquier cosa que le ocurra a su familia, a su abogada o al Ministerio Público. "Estoy aquí porque el caso de María Elena Ríos no es el único" donde hay impunidad, dijo.

Añadió que no hay pruebas de que su agresor cumpla con la prisión domiciliaria que se le concedió, porque su hija es la que estará a cargo de su cuidado, y ella misma ha realizado amenazas en su contra. Además de que el brazalete que portará lo compraron con una empresa privada.

"95% de los procesos están en impunidad, y la prisión domiciliaria no se cumple", señaló María Elena Ríos.

Diputadas respaldan a María Elena Ríos

La diputada Elizabeth Pérez, del PRD, lamentó que el gobierno de Oaxaca esté más preocupado por proteger al agresor, en lugar de brindar atención a las víctimas, por lo que existe impunidad contra quienes violentan a las mujeres, con complicidad del gobierno de Oaxaca.

"Tú y todas la mujeres de país, no están solas", le dijo a María Elena Ríos. Y refirió que debe haber sororidad ante su caso, porque también lo padecen más mujeres en el país.

Por su parte, la diputada Mariana Gómez del Campo, del PAN, señaló que el Poder Judicial le falló a María Elena, por dejar libre a su agresor. Además, señaló que lo que le ocurrió a ella le puede pasar a cualquier mujer mexicana.

"El Poder Judicial está podrido, es increíble que teniendo al agresor, haya quedado libre, por el gran pacto patriarcal que se tiene con las autoridades", lamentó.

La diputada Jaqueline Hinojosa, del PRI, dijo que el silencio siempre va a ser complicidad.

"Todos lo que han sido cómplices para que no se haga justicia, les aseguramos que no van a tener paz, no les vamos a dar paz hasta que le hagan justicia a María Elena Ríos, y a todas las mujeres de este país", advirtió la legisladora priista.