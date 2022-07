Pide respetar a población

Guadalajara.- Luego de que esta semana circulara un video en el que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llamaron a otras organizaciones delictivas a no violentar a los sacerdotes, el cardenal José Francisco Robles Ortega dijo que eso debería ser para las personas en general y no únicamente para los religiosos.

"Está bien que pida respetar a los sacerdotes y los dejen cumplir su misión, pero eso que se pide para el sector debe aplicar para todos: los maestros, los periodistas, los hombres de bien que hacen su trabajo, es para todos"

Respecto a las Jornadas de Oración por la Paz convocadas por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el Cardenal dijo que en un primer momento se pedirá por los obispos y religiosos caídos.

"Es un hecho triste y doloroso de nuestro país, y los casos de víctimas de la violencia en este sector no tienen razón de ser más que la búsqueda del cumplimiento de su misión", lamentó.

PEDIR POR EL CRIMEN

También dijo que se pedirá por quienes ahora están integrados en las filas del crimen organizado.

"Vamos a pedir porque ellos descubran el mal que hacen, pedir porque sean personas de bien, constructores de paz, de progreso en nuestro país", abundó.

Acerca de si algunos sacerdotes o seminaristas han desertado de realizar sus misiones en algunas comunidades por temor a vivir un episodio de inseguridad, Robles Ortega dijo que hasta el momento no tienen reporte de ningún desistimiento por ese motivo.

Apenas esta semana se dio a conocer que el obispo Rafael Sandoval fue detenido por un retén y despojado de sus pertenencias en el municipio de Autlán.

"Sí tenemos criterios, protocolos que les recomendamos, sobre todo en áreas apartadas de los núcleos urbanos grandes, que tengan cuidado de sus movimientos, que si saben de algún punto que esté amenazado o crítico por la violencia no pasen por ahí, que no anden de noche, que no anden solos", añadió.